Verschwörungstheorie & Great Reset

armstrongeconomics.com: FRAGE: Sagen Sie, dass die COVID-Pandemie ein Schwindel ist?

ANTWORT: Schauen Sie, es gibt Leute, die absichtlich jeden, der anderer Meinung ist, als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, damit sie nie etwas beantworten müssen. Es gibt Leute, die COVID gehabt haben. Ich hatte einen Cousin, der es bekommen hat und meine Nachbarn haben es bekommen. Es existiert. Das Problem ist, dass wir eine Situation haben, in der die Todesrate von nur 0,02 % im Vergleich zu fast 4 % bei der Spanischen Grippe so aufgeblasen wurde, und dann haben Sie auf einmal Politiker, die COVID-Sperren benutzen, um es dann wieder besser auf zu bauen(build back better). Sie haben Leute in der Regierung, die tatsächlich über die Verhängung von Lockdowns für den Klimawandel sprechen.

Wenn Sie glauben möchten, dass COVID, Klimawandel und Lockdowns völlig unabhängig von BUILD BACK BETTER sind, dann ist dies Ihr Problem. Eine Verschwörungstheorie macht Dinge aus fragwürdigen Daten. Hier haben wir geradezu harte Daten und Aussagen die von führenden Politiker der Welt gemacht werden, alle zur gleichen Agenda. Wir haben Biden, der sofort die Pipelines stilllegt, und John Kerry, der den Bergleuten sagt, sie sollen lernen, wie man Solarzellen herstellt. Die Abriegelungen und Militarisierung von Washington, die sind nicht besorgt, dass Trump-Anhänger die Hauptstadt stürmen werden, um wieder Selfies zu machen. Sie sind besorgt über eine Revolution, wenn die Menschen sehen, wie viele Arbeitsplätze PERMANENT verloren gehen und wie diese Leute sich gegen das Volk verschwören, um eine andere Welt zu schaffen, die dem Volk NIEMALS erklärt wurde oder ihnen erlaubt, über etwas abzustimmen, das ihre gesamte Zukunft verändern würde. Und das nennen Sie Demokratie?

Medien, die die freie Meinungsäußerung zensieren, sind auch dazu da, jede Organisation zu verhindern, die sich zu einer Revolution erheben würde. Man hat ihnen internationale Unterstützung versprochen und sie werden die traditionellen Banken aus dem Geschäft drängen. BigTech sieht sich in der Macht, die Banken zu stürzen. Sie haben weltweit versprochen, dass sie jeden im Bankensystem wollen, um das Papiergeld zu beenden, was über 1 Milliarde Menschen ist (lesen Sie einfach was der IWF schreibt). Das Abschalten aller Gegner ist also auch nicht Teil einer Verschwörung? Es ist nur eine zufällige Handlung, die sie ohne Grund erfunden haben, da Abschnitt 230 sagt, dass sie keine Verantwortung haben? Und Zuckerberg gab 419 Millionen Dollar aus, um Trump zu schlagen, aber auch das hatte nichts mit irgendetwas anderem zu tun?