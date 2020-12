Verlängerung des Lockdowns bis März 2021

Ich habe davor gewarnt, dass das Ziel dieser Abriegelungen darin besteht, die Wirtschaft zu zerschlagen, damit sie „sie wieder besser aufbauen können“ (build [it] back better), was bedeutet, dass sie die Wirtschaft, wie wir sie kennen, zerstören müssen. Sie werden diese Abriegelungen während des gesamten Jahres 2021 weiter ausdehnen und sie als Vorwand benutzen, um die Demokratie und die Wahlen 2021-2022 zu beenden. Die Sperrung, die nur wenige Wochen dauerte, wurde auf Weihnachten und Neujahr ausgedehnt, und sie wird ständig verlängert werden, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Sie deuten bereits an, dass sie in Europa bis in den März hinein verlängert werden sollen.

Um es wieder besser aufzubauen „build [it] back better„, indem sie das CO2 auf Null bringen, werden sie die Lockdowns fortsetzen, obwohl nach einem Jahr das CO2 nicht zurückgegangen ist. Gates hat sein Geld zur Unterstützung dieser Agenda verwendet, um CO2 auf Null zu bringen und die Bevölkerung zu reduzieren. Sie haben es auf Kühe abgesehen und wollen die Fleischproduktion beenden. Bill Gates hat zusammen mit Leonardo DiCaprio bereits darauf hingearbeitet, dass die Industrie in Erwartung der Behauptung, dass Tiere COVID bekommen können und ausgerottet werden müssen – d.h. 17 Millionen Nerze wurden getöet. Sie behaupten, dass Ihre Haustiere jetzt COVID bekommen können, und die CDC sagt, dass sie im Haus eingesperrt werden müssen. Wie geht es weiter? Müssen wir alle unsere Hunde und Katzen töten? Täuschen Sie sich nicht, sie würden dasselbe mit Menschen tun, wenn sie damit durchkommen könnten.

Dies unterscheidet sich nicht von Karl Marx und seiner ganzen Idee, die Weltwirtschaft neu zu gestalten, indem alle Reichtümer konfisziert werden und alle Entscheidungen von der zentralen politischen Autorität getroffen werden. Marx ging es auch darum, die Religion – das Opium der Massen – auszuschalten.