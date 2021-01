USA: Negativer COVID-Test wird für alle internationalen Reisen erforderlich sein

Eine neue Bundesrichtlinie, die am 26. Januar 2020 in Kraft tritt, verlangt von allen Personen, die von internationalen Flughäfen in die USA einreisen, den Nachweis, dass sie innerhalb von drei Tagen vor dem Einsteigen negativ auf COVID-19 sind.

Es wird erwartet, dass Dr. Robert R. Redfield, Direktor der Centers for Disease Control and Prevention, die Anordnung bald unterzeichnet. In einer Erklärung, über die die New York Times berichtete, räumte Redfield ein, dass der Test nicht alle Risiken beseitigt“, aber er hilft, wenn er mit einem Aufenthalt zu Hause und alltäglichen Vorsichtsmaßnahmen wie dem Tragen von Masken und sozialer Distanzierung kombiniert wird.“

Die neue Regel gilt für alle, unabhängig vom Impfstatus. Der Grund dafür ist, dass „die Impfstoffe nur nachweislich schwere Krankheiten verhindern“ und daher geimpfte Personen möglicherweise immer noch jemanden infizieren könnten, so Jason McDonald, ein Sprecher der CDC.