USA nach den ersten Pfizer-Impfungen: FDA untersucht allergische Reaktionen

Dr. Peter Marks, Direktor des FDA-Zentrums für Biologika-Evaluierung und Forschung, sagte auf einer Pressekonferenz, dass die allergischen Reaktionen in mehr als einem Bundesstaat gemeldet worden waren, darunter auch in Alaska.

Marks sagte auch, dass eine Chemikalie namens Polyethylenglykol (PEG), die ein Bestandteil des Pfizer-Impfstoffs ist – ebenso wie der am Freitag zugelassene Impfstoff von Moderna Inc – „der Übeltäter sein könnte“, der die Reaktionen verursacht.

Marks sagte, dass allergische Reaktionen auf PEG etwas häufiger sein könnten, als bisher angenommen.

Die Fälle in Alaska waren ähnlich wie zwei Fälle, die letzte Woche in Großbritannien gemeldet wurden.

Großbritanniens medizinische Aufsichtsbehörde hat gesagt, dass jeder mit einer Vorgeschichte von Anaphylaxie, oder schweren allergischen Reaktionen auf ein Medikament oder Lebensmittel, nicht den Impfstoff Pfizer-BioNTech COVID-19 erhalten sollte.

Aber die U.S. Food and Drug Administration hat gesagt, dass die meisten Amerikaner mit Allergien sicher sein sollten, den Impfstoff zu erhalten. Es sagte, nur Menschen, die zuvor hatte schwere allergische Reaktionen auf Impfstoffe oder Zutaten in diesem speziellen Impfstoff sollte vermeiden, den Schuss.

Am Freitag sagte die FDA, dass der Moderna-Impfstoff nicht an Personen verabreicht werden sollte, bei denen in der Vergangenheit eine schwere allergische Reaktion auf Bestandteile des Impfstoffs aufgetreten ist.

Der Regulator verlangt auch, dass geeignete medizinische Behandlungen für unmittelbare allergische Reaktionen zur Verfügung stehen müssen, wenn der Schuss im Falle einer anaphylaktischen Reaktion verabreicht wird.

Pfizer konnte nicht sofort für einen Kommentar erreicht werden.