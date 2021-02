USA: Mordrate steigt im 2020 um 30%

Viele Amerikaner sind wahrscheinlich nicht überrascht zu erfahren, dass 2020 eines der gewalttätigsten Jahre in jüngster Zeit war. Zusätzlich zu den BLM-Märschen im ganzen Land, die für die Plünderungswellen und mehr als ein Dutzend Tote verantwortlich war, ist 2020 im Allgemeinen ein Jahr der Unruhe.

Eine Welle von Schlagzeilen, die vor dem Anstieg der Kriminalität warnen, wurde nun bestätigt: Die Mordraten in den USA stiegen 2020 “historisch” an. 2019 mit mehr als 1200 zusätzlichen Tötungen im Jahresvergleich zu 2020. Die Zahlen kamen anhand von Stichprobe in 34 amerikanischen Städten zu Stande, wobei die größte NYC ist, die kleinste Norfolk, Va.

Denken Sie daran, dies ist nicht der offizielle FBI-Bericht über Kriminalitätsdaten, der zweifellos einiges an “Massage” beinhalten wird, wie dies in Regierungsberichten häufig der Fall ist. Der von Fox News und anderen zitierte Bericht wurde von der Nationalen Kommission für COVID-19 und Strafjustiz (NCCCJ) veröffentlicht, einer im Juli letzten Jahres gegründeten gemeinnützigen Gruppe, zu der auch die ehemalige AG Loretta Lynch als Co-Vorsitzende gehört.

“Die Coronavirus-Pandemie, anhaltende Vorfälle von Polizeigewalt und steigende Mord- und Gewaltverbrechensraten stellen jeweils für sich massive politische Herausforderungen dar, aber das Zusammenspiel zwischen ihnen schafft noch schwierigere Entscheidungen für politische Entscheidungsträger”, so der Bericht. “Trotz dieser Schwierigkeiten sollten Führungskräfte auf allen Ebenen der Regierung Maßnahmen ergreifen, um auf alle drei Krisen zu reagieren.”

Laut einer Analyse der Verbrechensdaten, die von den oben genannten Städten gesammelt wurden, stiegen die Mordraten von 2019 bis 2020 um 30 %, während die Raten für Schusswaffenangriffe und schwere Körperverletzung um 8 % bzw. 6 % stiegen.

Und während die Kriminalität typischerweise einem saisonalen Zyklus folgt, mit Mordraten, die im Sommer steigen und im Winter fallen, war die Kriminalität im letzten Jahr in jedem Monat höher als im Jahr zuvor.

“Die Mordraten waren in jedem Monat des Jahres 2020 höher im Vergleich zu den Raten des Vorjahres.” Der Bericht beschrieb den jährlichen Anstieg um 30% als “einen großen und beunruhigenden Anstieg, der keinen modernen Präzedenzfall hat.”

Zusätzlich zu den drei oben aufgeführten Hauptgewaltverbrechen – Mord, Schusswaffengebrauch und schwere Körperverletzung – umfasste der Bericht auch Raten von häuslicher Gewalt, die im letzten Jahr gestiegen sein sollen, da die Menschen in ihren Häusern eingesperrt waren. Während die Raten der Gewaltkriminalität stiegen, stellte der Bericht auch fest

Andere Verbrechen, wie z.B. Kraftfahrzeugdiebstähle, stiegen ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr, während einige Verbrechen – wie Drogendelikte, Diebstähle, Einbrüche in Nichtwohngebäude und Wohnungseinbrüche – alle zurückgingen (was größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen häufiger in ihren Häusern sind, zusammen mit einem Rückzug auf bestimmte “Lebensqualitäts”-Verbrechen wie Drogendelikte im Zuge der BLM-Bewegung).

Mit Blick auf die Zukunft vermuten Kriminalitätsanalysten, dass die Raten der meisten Gewaltverbrechen steigen könnten, da einige Morde “vorübergehend unterdrückt” werden, weil die “Gelegenheiten für Täter und Opfer, miteinander zu interagieren”, begrenzt sind. Aber da die COVID-19-Raten nach dem tödlichsten Monat für das Virus in den Aufzeichnungen endlich zu fallen, könnte die Wiedereröffnung einen Anstieg der Gewalt auslösen.

Oder vielleicht können die Mächte die Gefahr von Unruhen als eine weitere Ausrede nutzen, um die Beschränkungen länger aufrechtzuerhalten und massive Gewinne für das amerikanische Megakorps zu erzielen, während kleine Unternehmen verhungern.