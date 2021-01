US-Rettung Ecuadors vor chinesischen Schulden ist eine Falle

asiatimes.com: Das südamerikanische Land ist der jüngste Erfolg der US-Politik, Pekings Geschäftsinteressen zu verdrängen

Am 14. Januar beschloss eine US-Regierungsbehörde, einen Teil der Schulden Ecuadors bei China zu tilgen, damit das lateinamerikanische Land die Beziehungen zu chinesischen Telekommunikationsunternehmen abbrechen kann. Die US International Development Finance Corporation, die von der US-Regierung finanziert wird, stellte Ecuador ein Darlehen in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar zur Verfügung.

Der Leiter der DFC, Adam Boehler, sagte, der Kredit gehe an Ecuador, um „räuberische chinesische Schulden zu refinanzieren“ und um Ecuadors Bündnis mit den Vereinigten Staaten zu stärken.

Dieser Schritt des DFC ist weniger wirtschaftlich als vielmehr politisch. Die Entwicklung Ecuadors ist sekundär. Was primär ist, ist der Wunsch der USA, chinesische Unternehmen und politischen Einfluss aus Lateinamerika zu entfernen.

Boehler, ein enger Freund der Trump-Familie, hat das DFC übernommen und fährt seitdem eine harte Agenda in Lateinamerika gegen China.

Das DFC wurde durch den Better Utilization of Investments Leading to Development Act des US-Kongresses von 2018 geschaffen.

Im Anschluss an dieses Gesetz und die Gründung der DFC entwickelte das US-Außenministerium ein Projekt namens America Crece, oder „Growth in the Americas“. Das Hauptziel ist es, mit Mitteln der US-Regierung – mit privater Unterstützung – chinesische Geschäftsinteressen aus der amerikanischen Hemisphäre zu verdrängen. Ecuador ist der jüngste Erfolg der US-Politik.

Ecuadors Schulden und die Präsidentschaftswahlen 2021

Im Zuge der Covid-19-Pandemie ist die Schuldenkrise in den Entwicklungsländern zu einem ernsten Problem geworden. Die gesamte Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer wird auf 11 Billionen $ geschätzt. Ecuadors Anteil beträgt etwa 52 Milliarden Dollar.

Mitte 2020 versuchte Ecuadors scheidender Präsident Lenin Moreno, über multilaterale Agenturen und China Geld zu beschaffen, um 17 Mrd. $ dieser Schulden zu verwalten, von denen der größte Teil zur Bedienung der Gesamtschulden verwendet werden müsste. Die Finanzmärkte, die nicht bereit waren, ecuadorianische Anleihen zu kaufen, sträubten sich, aber Moreno bot an, einige Anleihen zurückzukaufen, um Kapital zu beschaffen.

Zusammengebrochene Ölpreise, die zu Kürzungen der Ölsubventionen führten, ein saftiger Kredit des Internationalen Währungsfonds auf Kosten von Sparmaßnahmen und Missmanagement der Pandemie haben Morenos Legitimität beschädigt.

Die Ecuadorianer werden am 7. Februar an die Urnen gehen, um einen neuen Präsidenten zu wählen. Moreno kandidiert nicht. Seine Zustimmungsrate fiel durch den Boden als Ergebnis einer Kaskade von Krisen, einschließlich Beweisen für groteske persönliche Korruption, die der Pandemie vorausgingen.

Eine Umfrage vom September 2020 zeigte, dass der linksgerichtete Andrés Arauz vor einem überfüllten Feld mit fast 46% der Stimmen lag, was ihm einen Sieg in der ersten Runde ermöglichen würde. Arauz ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der von 2015 bis 2017 zwei Ministerposten in der Regierung von Rafael Correa bekleidete. Er verspricht, Morenos Loyalität zu den Vereinigten Staaten und seine Unterordnung unter die deflationäre Politik des IWF umzukehren.

Das US-Angebot, einen Teil der Schulden Ecuadors gegenüber China aufzukaufen und Ecuadors Fähigkeit, chinesische Technologieprodukte zu kaufen, auszuschließen, kommt während einer Wahlsaison. Es scheint fast sicher, dass Morenos politische Ausrichtung vom nächsten Präsidenten rückgängig gemacht werden wird.

Aus diesem Grund wird der übereilte Deal zwischen Quito und Washington versuchen, denjenigen, der die Wahl im Februar 2021 gewinnt, auf eine Pro-US- und Anti-China-Politik festzulegen. Dies ist eine direkte Einmischung in die Wahlen in Ecuador.

US-Politik gegenüber China in Lateinamerika

Es ist unwahrscheinlich, dass Boehler vom DFC in der Administration von Joe Biden überleben wird. Boehler brachte wenig Fähigkeiten für seinen Job mit. Biden wird ihn wahrscheinlich durch einen Insider der Demokratischen Partei ersetzen.

Nachdem der Deal mit Ecuador bekannt gegeben wurde, sagte Boehler, dass dieser Deal und das America Crece des DFC nicht von Bidens Team rückgängig gemacht werden würde. „Dies ist keine Priorität der Demokraten oder der Republikaner“, sagte Boehler. „Dies ist eine amerikanische Priorität.“ Bidens Team, sagte Boehler, sieht die America-Crece-Instrumente als „innovativ“.

Ein Teil des Angriffs der US-Regierung auf China bestand darin, dessen Kredite an Ecuador als räuberisch darzustellen. Diese Kredite, so sagen die US-Beamten, schaffen eine „Schuldenfalle“ und Boehler sagte, dass sie Ecuador der Gnade eines „einzelnen autoritären Landes“ ausliefern.

Beweise für die „Schuldenfalle“ oder für chinesischen „Einfluss“ auf Ecuador gibt es nicht. Tatsächlich waren chinesische Banken in den letzten sechs Monaten des Jahres 2020 bereit, Kreditzahlungen bis zum Jahr 2022 auszusetzen (dies schließt eine Verzögerung der Rückzahlung des 474-Millionen-Dollar-Kredits an Chinas ExIM-Bank und des 417-Millionen-Dollar-Kredits an die China Development Bank ein).

Das ecuadorianische Finanzministerium sagt, dass der Plan vorerst vorsieht, dass die Rückzahlung im März 2022 beginnt und bis 2029 endet.

Moreno nutzte Twitter, um diese beiden Verzögerungen zu verkünden. Es gab keine aggressiven Maßnahmen, weder von diesen beiden Banken noch von irgendeinem anderen chinesischen Finanzunternehmen.

Ecuador nahm bei chinesischen Banken Schulden in Höhe von rund 5 Milliarden Dollar auf, um mehrere große Infrastrukturprojekte zu finanzieren, darunter den Bau von Wasserkraftwerken. Diese Projekte begannen, als die Ölpreise hoch waren. Präsident Correa nutzte die Öleinnahmen, um den Übergang weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien zu unterstützen.

Der Zusammenbruch der Ölpreise, der Druck der Ölgiganten (vor allem Chevron) auf das Land und das politische Chaos im Land beschädigten Ecuadors Fähigkeit, diese Projekte voranzutreiben. Chinesische Banken sind in dieser Zeit den Schwierigkeiten der ecuadorianischen Regierung bei der Finanzierung dieser Schulden entgegengekommen.

Doch gerade wegen dieser Kredite hat die US-Regierung unheilvolle Behauptungen über den chinesischen Einfluss auf Ecuador aufgestellt. Es lohnt sich darauf hinzuweisen, dass China nur 10% der gesamten Auslandsschulden Ecuadors hält, aber es sind diese Schulden, die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.

Sie erlaubt es den USA, ihre Rivalität mit China zu verfolgen und gleichzeitig die wahre Quelle der Verschuldung zu verschleiern, nämlich die IWF-Kredite und die Kredite an westliche Banken. Weder der IWF noch die westlichen Banken haben sich bei ihren Krediten so großzügig gezeigt wie die chinesischen Banken.

Bedingungen

Chinesische Banken haben ihr Geld für Bauprojekte ausgeliehen. Diese Gelder waren an keine Bedingungen geknüpft. Die Gelder der US-Regierung hingegen kamen mit erheblichen Forderungen an die politische Ausrichtung der Regierung Ecuadors.

Quito musste sich dem Washingtoner „Clean Network“ anschließen, einem Projekt des US-Außenministeriums, das Länder dazu zwingen soll, Telekommunikationsnetze ohne Beteiligung eines chinesischen Telekommunikationsanbieters aufzubauen. Dies gilt insbesondere für die Hochgeschwindigkeitsnetze der fünften Generation (5G). Ecuador ist dem Clean Network im November 2020 vorsorglich beigetreten. Dies öffnete die Tür für den DFC-Kredit an Ecuador.

Der Deal mit Ecuador wird nicht als einmalige Vereinbarung gesehen. Boehler sagte, dass dieses „neuartige Modell“ von anderen Ländern genutzt werden kann, um China aus der Hemisphäre zu „vertreiben“. Sollte Arauz der nächste Präsident Ecuadors werden, wird er die Herausforderung dieses von den USA auferlegten Konflikts mit China als eines der ersten Hindernisse für einen Neuanfang seines Landes sehen.

Präsident Moreno und der ehemalige US-Präsident Donald Trump haben bereits begonnen, die Möglichkeit zu sabotieren, dass Arauz die unmittelbaren Probleme seines Volkes löst.