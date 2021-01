US-Gesundheitsministerium meldet den Fluggesellschaften, wem sie die Boarding-Privilegien verweigern soll, damit die Impfstoffindustrie bestimmen kann, wer fliegen darf

Die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, zusammen mit Autoritären in überwiegend demokratisch geführten Staaten, geben der Impfstoffindustrie nun im Wesentlichen die Kontrolle darüber, wer in naher Zukunft fliegen darf und wem das Recht der US-Verfassung verweigert wird.

Eine weinerliche Geschichte der Washington Post, die am 28. Dezember veröffentlicht wurde und die den Angst-Porno-Aspekt von COVID-19 hochspielt (weil das Ziel der Statisten, einschließlich der Mainstream-Medien, die ultimative Kontrolle über die Massen ist), beschreibt dennoch detailliert, wie die CDC die Fluggesellschaften informiert, wer fliegen kann und wer nicht, basierend darauf, ob sie positiv auf das Virus getestet wurden.

Das Papier hält fest:

Die CDC sagt unmissverständlich, dass man nicht reisen soll, während man krank ist oder nachdem man positiv auf das Coronavirus getestet wurde. In diesem Jahr hat die Behörde mehr als 400 Personen auf eine „Do Not Board“-Liste für Covid-19 gesetzt; denjenigen auf der Liste wird keine Bordkarte für einen kommerziellen Flug in, nach oder aus den Vereinigten Staaten ausgestellt.

Aber es ist nicht nur Bundesbehörden. Auch die Führer von Ein-Parteien-Staaten wie Maryland, Kalifornien, Hawaii und anderen Hochburgen der Demokraten tun ihr Bestes, um King George zu imitieren, wenn es darum geht, Einschränkungen in Bezug auf das Virus zu verhängen – bis hin zu Gefängnisstrafen.

„Wie jüngste hochkarätige Fälle zeigen, reicht es nicht, Symptome oder gar eine Diagnose zu haben, um kranke Menschen auf dem Boden zu halten. Ein Ehepaar aus Hawaii, das positiv auf das Virus getestet wurde, wurde angewiesen, sich in San Francisco zu isolieren; stattdessen bestiegen sie ein Flugzeug nach Kauai, wo sie wegen rücksichtsloser Gefährdung verhaftet wurden“, berichtet die Post.

Die angeschlagenen Fluggesellschaften, die versuchen, mehr Menschen zum Fliegen zu bewegen, haben eine Reihe von Regeln eingeführt, darunter die obligatorische Gesichtsmaske, um ihre Flugzeuge zu füllen. Aber die Industrie tendiert bereits dazu, von den Passagieren sogenannte „Impfpässe“ zu verlangen, bevor sie an Bord eines Fluges gelassen werden.

Das liegt daran, dass, wie die Washington Post berichtete, immer mehr Menschen anfangen, sich zu beschweren, dass das „Ehrensystem“ – das heißt, sich darauf zu verlassen, dass die Passagiere ehrlich darüber sind, ob sie positiv getestet wurden oder keine Symptome von COVID-19 haben – nicht zuverlässig ist.

Aber es ist auch so, dass eine große Anzahl von Menschen, die sich mit der Krankheit angesteckt haben, nicht wissen, dass sie sie haben, weil sie keine Symptome zeigen.

„Individuen können präsymptomatisch oder völlig asymptomatisch sein“, sagte Joshua Barocas, ein Epidemiologe an der Boston University School of Medicine, gegenüber der Zeitung. „In beiden Fällen sind diese Individuen immer noch infektiös, und die Symptom-Screening-Tools sind völlig unwirksam.“

Er sagte auch, dass in anderen Fällen, Reisende einfach weigern, ehrlich zu sein.

„In einigen Fällen hat dies mit dem Geschäft zu tun, in anderen Fällen liegt es einfach daran, dass sie ein kalkuliertes Risiko eingegangen sind und das Bedürfnis, Freunde und Familie zu sehen, so Barocas weiter. „In all diesen Fällen ist es klar, dass [ihre] Selbstanzeige möglicherweise nicht effektiv ist.“

Aber so what? Die CDC, so auch die W. Post, hat noch nicht bestätigt, dass jemand, der positiv mit dem Virus war und auf einem Stück flog, es auf jemand anderen übertragen hat.

Also – was ist die Lösung? Nun, vorgeschriebene Impfungen, natürlich, und dann der Nachweis der Impfung.

„Jetzt, wo die Impfstoffe gegen Coronaviren in den USA und im Ausland auf den Markt kommen, träumen vielleicht viele Menschen von dem Tag, an dem sie wieder reisen, einkaufen und ins Kino gehen können. Aber um diese Aktivitäten ausüben zu können, brauchen Sie möglicherweise etwas zusätzlich zum Impfstoff: einen Antrag auf einen Impfpass“, berichtete CNN diese Woche.

Willkommen in George Orwells Amerika.