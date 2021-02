US-Aufstandsbekämpfungs-Taktiken wie im Irak sollten nun an “inländische Extremisten” angewendet werden

Der ehemalige Leiter des CIA Counterterrorism Center hat vorgeschlagen, dass Aufstandsbekämpfungs-Taktiken, die vom Militär im Irak und Afghanistan verwendet werden, auf “inländische Extremisten” innerhalb der USA angewendet werden sollten.

NPR berichtet, dass Robert Grenier, der von 2004 bis 2006 das Anti-Terror-Programm der CIA leitete, erklärte: “Wir erleben vielleicht den Beginn einer anhaltenden Welle gewalttätiger Aufstände innerhalb unseres eigenen Landes, die von unseren eigenen Landsleuten verübt werden.”

In einem Meinungsartikel für die New York Times in der vergangenen Woche schlug Grenier vor, dass “Extremisten, die eine soziale Apokalypse anstreben … in der Lage sind, endemische politische Gewalt von einer Art zu erzeugen, die es in diesem Land seit der Reconstruction nicht mehr gegeben hat.

Grenier, auch ein erfarnere CIA-Stationschef in Pakistan und Afghanistan, zählte die “Proud Boys, die Drei-Prozent, die Oath Keepers, ‘Christian’ nationale Chauvinisten, weiße Supremacists und QAnon-Anhäner” zu einer Gruppe die sich dem gewalttätigen Extremismus verschrieben haben.

Grenier beschriftet Dissidenten als ein “Aufstand” und forderte das sie “besiegt werden” müssen wie eine feindliche Armee.

In weiteren Kommentaren gegenüber NPR erklärte Grenier: “Wie in jeder Aufstandssituation haben Sie engagierte Aufständische, die typischerweise einen relativ kleinen Teil der betroffenen Bevölkerung ausmachen. Aber was sie in die Lage versetzt, ihr Programm voranzutreiben, ist eine große Anzahl von Menschen, von denen sie stillschweigende Unterstützung erhalten.”

Grenier erklärte auch, dass Aufständische aus Gruppen hervorgehen können, die “glauben, dass die Wahl gestohlen wurde”, oder aus solchen, “die den Medien wie NPR oder der New York Times nicht trauen.”

“Die gewalttätigsten Elemente, über die wir uns im Moment Sorgen machen, sehen den ehemaligen Präsidenten Trump als ein weithin beliebtes und charismatisches Symbol”, fügte der CIA-Spion hinzu, bevor er Trump mit Saddam Hussein verglich.

“Wissen Sie, so wie ich im Nahen Osten gesehen habe, ist die Luft aus den gewalttätigen Demonstrationen entwichen, als [der irakische Führer] Saddam Hussein besiegt wurde und als besiegt angesehen wurde, ich denke, dass die gleiche Situation auch hier gilt”, verkündete er.

Grenier schlug vor, dass Trump bei dem bevorstehenden Amtsenthebungsverfahren als “nationaler Sicherheitsimperativ” verurteilt werden sollte, denn “Solange er dort ist und den Widerstand anführt, wenn man so will, was darauf hindeutet dass er das vorhat, wird er eine Inspiration für sehr gewalttätige Menschen sein.”

Grenier verglich dann die Amerikaner mit Al-Qaida und den Taliban und bemerkte, dass in Afghanistan “die Stoßrichtung unserer Kampagne dort war, ja, Al-Qaida zu jagen, aber in erster Linie die unterstützende Umgebung zu entfernen, in der sie leben und gedeihen konnten. Und das bedeutete, die Taliban zu bekämpfen.”

“Ich denke, das ist der Kern dessen, womit wir uns hier befassen müssen”, fügte er hinzu.

In Anlehnung an Greniers Kommentare witzelte der Journalist Glenn Greenwald, dass sich nun Hochzeitsveranstaltungen in ganz Amerika vor Drohnenraketen in Acht nehmen sollten:

If you’re planning a wedding on US soil in the next couple of years, probably best to assign one of the guests to keep an eye on the sky to ensure there are no drones flying overhead to bomb the wedding party: https://t.co/dUpEunYm2q — Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 3, 2021

Wenn Sie in den nächsten Jahren eine Hochzeit auf US-amerikanischem Boden planen, ist es wahrscheinlich am besten, einen der Gäste damit zu beauftragen, den Himmel im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass keine Drohnen über den Himmel fliegen und die Hochzeitsgesellschaft bombardieren:

Der Aufruf die US-Bürger als terroristische Aufständische zu behandeln, kommt auf den Fersen einer Warnung des Heimatschutzministeriums, dass diejenigen, die mit dem Wahlergebnis unzufrieden sind, in den kommenden Wochen aufstehen und Terrorakte begehen könnten.

“Informationen deuten darauf hin, dass einige ideologisch motivierte gewalttätige Extremisten mit Einwänden gegen die Ausübung der Regierungsautorität und den Übergang des Präsidenten sowie andere wahrgenommene Missstände, die durch falsche Narrative angeheizt werden, weiterhin mobilisieren könnten, um zu Gewalttaten anzustiften oder diese zu begehen”, hieß es in dem Bulletin, das letzte Woche über das Nationale Terrorismus-Beratungssystem des DHS – oder NTAS – herausgegeben wurde.

Das Bulletin fügte hinzu, dass “Extremisten” können “durch eine Reihe von Themen motiviert werden, einschließlich der Wut über COVID-19 Einschränkungen, die 2020 Wahlergebnisse, und die Polizei Gewaltanwendung.”