Universität in Texas fordert die Studenten auf, während der Masturbation Masken zu tragen

Eine Universität in Texas schlug in einer Reihe von Tweets vor, dass die Schüler während der Masturbation Gesichtsmasken tragen sollten, und witzelten sogar, dass sie “Mask-urbate” sollen.

Das Student Health and Wellness Center der University of North Texas hat die Tweets ausgegeben, die inzwischen gelöscht wurden, weil sie laut der Campus Reform Ratschläge entgegen den Richtlinien der Schule zum Thema Coronavirus gaben.

Einer der Tweets erklärte “Mask-urbate?!: Lesen Sie unten, um mehr zu erfahren”, mit einem begleitenden Bild, das vorschlägt, dass alle Studenten mit COVID-Symptomen “Sex überspringen und drinnen bleiben sollten.”

Eine Infografik mit dem Logo der Universität lautete: “Mask-urbate! Benutzen Sie Gesichtsbedeckungen bei der gegenseitigen Masturbation, um Ihr Risiko zu reduzieren”, während sie den Studenten auch vorschlägt, “kreativ mit physischen Barrieren und sexuellen Positionen zu sein, um engen Kontakt von Angesicht zu Angesicht zu verhindern”.

