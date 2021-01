Unerwünschten Reaktionen auf COVID-Impfstoffe bereits 50x höher als bei der Grippeimpfung

Nachdem berichtet wurde, dass eine weitere, ansonsten gesunde Patientin nach der ersten Dosis des COVID-19-Impfstoffs plötzlich verstorben ist, haben viele Skeptiker in Europa und den USA immer noch ernsthafte Vorbehalte gegenüber den Impfungen, auch wenn Big-Pharma und ihre Verbündeten in den Regierungen der USA und Großbritanniens darauf bestehen, dass sie 100% sicher sind. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist nicht nur falsch informiert, sondern handelt bewusst böswillig.

Das ist der Grund, warum Kommentare in einem ein Video von Jeffrey Gundlach von DoubleLine, in dem er die Hochgelobte Wirksamkeit in Frage stellt, die nach den Moderna- und Pfizer-BioNTech-Studien veröffentlicht wurden, so vehemente auf Ablehnung gestoßen ist.

Da jedoch neue Fragen zur Wirksamkeit und zum Timing auftauchen, hat der unabhängige Journalist Alex Berenson, einer der prominentesten Skeptiker von Lockdowns und Masken in den USA, in einem Twitter-Thread am Dienstag darauf hingewiesen, dass der Prozentsatz der Patienten, die schwere oder potenziell lebensbedrohliche Reaktionen auf die COVID-19-Impfstoffe erleben, viel höher sein könnte, als die von der CDC gesammelten Daten verraten.

Die CDC VAERS Meldesystem wurde eingerichtet, um Impfstoff-bedingte Verletzungen zu verfolgen, Die meisten Patienten werden eine Art von unerwünschten Reaktion erhalten, aber für die überwiegende Mehrheit der Patienten, werden die Symptome relativ mild sein und klären sich innerhalb von ein paar Tagen. Aber inmitten eines Ansturms von Berichten über Todesfälle von Patienten weist Berenson darauf hin, dass die Zahl der Patienten, die ernsthafte Komplikationen pro Anzahl der verteilten Dosen erleben, etwa 50x höher ist als die Rate der „unerwünschten“ Reaktionen, die durch den Grippeimpfstoff verursacht werden.

1/ Through Dec. 22, with fewer than 1 million doses of the #Covid vaccine given, @cdcgov’s vaccine injury reporting system received 307 reports of ER visits and 17 „life threatening“ events.



Per dose, that’s roughly 50 times the rate of adverse events from the flu vaccine… — Alex Berenson (@AlexBerenson) January 5, 2021

Berenson spekulierte auch, dass diese Zahl aufgrund möglicher Verzögerungen bei der Aktualisierung der Datensätze der CDC noch höher sein könnte. Dies würde scheinbar die Raten von Nebenwirkungen bestätigen, die während klinischer Studien beobachtet wurden. Hinzu kommt, dass klinische Studien im Allgemeinen dazu neigen, unangenehme oder unerwünschte Nebenwirkungen zu „UNTERSCHÄTZEN“, während sie die Wirksamkeit des Medikaments „ÜBERSCHÄTZEN“.

4/ Plus, the first Covid vaccine doses have mostly been given to healthy people in settings where problems can be quickly treated. These problems are occurring BEFORE the rollout to older, less healthy people – and before the 2nd dose, which is known to be far more dangerous… — Alex Berenson (@AlexBerenson) January 5, 2021

Für Leser, die so geneigt sind, teilte Berenson einen Link zu den CDC-Daten, die nicht gerade einfach auf der Website der Agentur zu finden sind.