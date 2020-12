Um Covid zu stoppen, verbieten nun die Australischen Behörden das Küssen und Umarmen zu Silvester!

Die Behörden im australischen Bundesstaat Victoria haben das Küssen und Umarmen in der Silvesternacht verboten, obwohl es seit zwei Monaten keine neuen Fälle von COVID-19 gegeben hat.

Der Premierminister des Bundesstaates, Dan Andrews, sagte, dass Umarmungen und Küsse während der Feierlichkeiten nur zwischen unmittelbaren Familienmitgliedern stattfinden sollten.

„So wie Weihnachten in diesem Jahr ein wenig anders war, wird es auch Silvester sein“, so die Regierung von Victoria.

„Nehmen Sie Händedesinfektionsmittel mit, teilen Sie keine Getränke mit anderen und [Silvester-]Küsse und Umarmungen sollten [nur] mit den unmittelbaren Familienmitgliedern geteilt werden.“

Wie der Staat eine solche Maßnahme durchsetzen will ist nicht bekannt.

