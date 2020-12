UK: Fußballfans wird der Eintritt ohne negativen COVID-Test verweigert

Großbritannien: Fußballfans in Liverpool müssen sich am Montag vor dem Besuch eines Spiels einem COIVD-Test unterziehen. Wer das nicht tut, dem wird der Eintritt verweigert, selbst wenn er Tickets gekauft hat.

Fans des FC Everton wurden vom Verein gewarnt, dass sie negative Testergebnisse vorweisen müssen, die nicht mehr als 36 Stunden zuvor ausgestellt wurden, oder sie werden vom Betreten des Stadions ausgeschlossen und dürfen die Mannschaft gegen Manchester City nicht spielen sehen.

Liverpool ist bisher, wie ein Großteil des restlichen Landes, von einer kompletten Sperre verschont geblieben, so dass einige Sportfans, wenn auch im Falle der Fans des FC Everton, mit diesem neuen Mandat, Veranstaltungen besuchen dürfen.

🚨 | Coming to Goodison for #EVEMCI tomorrow?



Remember to follow our #GamePlan and get a negative COVID-19 test no more than 36 hours before the match.



Click the link 🔽 to find out which testing centres are open.

#FanReady