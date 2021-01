Türken fürchten russischen Vormarsch auf Al-Bab in Syrien

Die türkische Armee hat ihre militärische Präsenz im Großraum Idlib trotz des kürzlichen Abzugs von Beobachtungsposten, die von der syrischen Armee eingekesselt worden waren, verstärkt.

Vor kurzem verlegte das türkische Militär größere Verstärkungen auf den Berg al-Zawiya. Zu den türkischen Militärkonvois, die in das Gebiet verlegt wurden, gehörten Kampfpanzer und gepanzerte BMC Kirpi-Fahrzeuge. Der Berg al-Zawiya wird von der Al-Qaida-nahen Hay’at Tahrir al-Sham zusammen mit ihren angeblich „gemäßigten Gegnern“ von der von der Türkei gegründeten Nationalen Front zur Befreiung kontrolliert. Die Türkei hat in den letzten zwei Monaten ihre Truppen in der Region um den Berg al-Zawiya aufgestockt. Sie hat auch mehrere permanente Stellungen in dem Gebiet eingerichtet.

Gleichzeitig hat das türkische Militär aktive Schritte unternommen, um seine Positionen entlang der Autobahn M4 im Süden Idlibs zu verstärken. Kürzlich haben die türkischen Streitkräfte sogar damit begonnen, zusätzlich zu den permanenten Beobachtungsposten, die sie dort bereits haben, Wachtürme zu errichten.

Auch im Norden Syriens bleibt die Lage angespannt. Erst am 3. Januar war es in der Nähe der Stadt Ain Issa zu heftigen Zusammenstößen zwischen türkischen Proxies und den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften gekommen. Von der Türkei unterstützte Kämpfer versuchten, die Dörfer Hwshan und al-Khalidiyah einzunehmen, um den dort vorbeiführenden Teil der Autobahn M4 zu blockieren.

Diese Entwicklungen kamen inmitten von Aufrufen der pro-türkischen Propaganda, dass das „feige“ Assad-Regime und die Russen planen, das Deeskalationsabkommen zu verletzen und die von der Türkei besetzte Stadt al-Bab im Norden Aleppos einzunehmen.

Die SDF hält mit Sultan Erdogan Schritt und zeigt auch keine Anzeichen, ihre Versuche aufzugeben, ein Stück Syrien abzutrennen. Am 30. Dezember forderte Sinam Mohamad, ein Vertreter des politischen Flügels der SDF in Washington, den designierten US-Präsidenten Joe Biden auf, das von den SDF kontrollierte Gebiet im Norden Syriens als De-facto-Staat anzuerkennen. Dies werde dazu beitragen, die Sicherheits- und humanitäre Lage dort zu verbessern. Die SDF haben auch wiederholt ihre Unterstützung für die illegale US-Präsenz in Syrien und für die US-Besetzung der syrischen Energieressourcen am Ostufer des Euphrat erklärt.

Unter solchen Bedingungen ist es nicht verwunderlich, dass die kurdische Führung der Gruppe es vorzieht, die Augen vor den negativen Folgen dieser „demokratischen Aktionen“ zu verschließen. Zum Beispiel tragen der Zustand der Gesetzlosigkeit, den die von den USA unterstützten Kräfte in den von ihnen kontrollierten Gebieten geschaffen haben, und der kurdische ethnische Nationalismus, der von den SDF faktisch als Gebrauchsanweisung für die Beziehungen mit der arabischen Mehrheit in den von den SDF gehaltenen Gebieten verwendet wird, zum Wachstum der Militanz bei und schaffen Bedingungen für das Wiederaufleben von ISIS-Zellen.

Die von der Regierung kontrollierten Gebiete und Einheiten der syrischen Armee am Westufer des Euphrat erleben regelmäßig die daraus resultierenden Folgen in der drastischen Zunahme von ISIS-Angriffen. Am 3. Januar starteten die syrische Armee und lokale regierungsnahe Milizen erneut eine Durchkämmungsaktion in der riesigen Wüste zwischen den Städten al-Mayadin und al-Bukamal. Ziel der Operation ist es, dort ISIS-Zellen aufzuspüren und zu neutralisieren. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass diese Bedrohung vollständig beseitigt werden kann, ohne dass die Regierung in Damaskus die vollständige Kontrolle über die Grenze erhält und die von den USA besetzten „No-Go-Zonen“, die von Terroristen ausgiebig genutzt werden, beseitigt werden.