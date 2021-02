Trumps Abzug aus Afghanistan wird gestrichen

Die Pläne von Präsident Trump, alle US-Truppen noch in diesem Jahr vollständig aus Afghanistan abzuziehen, sind nach Angaben der NATO und des Pentagons nun offenbar vom Tisch.

Gegenüber Reuters sagte ein anonymer NATO-Beamter: “Es wird keinen vollständigen Abzug der Verbündeten bis Ende April geben.”

Der Schritt wurde auch von drei anderen NATO-Beamten bestätigt.

Die Quelle deutete an, dass “die Bedingungen für einen vollständigen Abzug nicht erfüllt sind” und dass die Biden-Administration wahrscheinlich nicht versuchen wird, die verbleibenden US-Truppen abzuziehen.

“Mit der neuen US-Regierung wird es Änderungen in der Politik geben, das vorherrschende Gefühl des hastigen Rückzugs wird angegangen und wir könnten eine viel kalkulierte Ausstiegsstrategie sehen”, bemerkte die Quelle.

Trump war entschlossen, alle US-Truppen aus Afghanistan nach Hause zu bringen, und unterzeichnete im vergangenen Jahr ein Abkommen mit den Taliban, um die Truppen zu reduzieren, so dass bis Ende April dieses Jahres keine US-Präsenz mehr vorhanden war.

Trump schaffte es, das Pentagon dazu zu bringen, die Truppenzahl in der kriegsgebeutelten Region auf 2500 zu reduzieren, aber jetzt sieht es so aus, als würden nicht mehr Truppen in die USA zurückgebracht werden.

Pentagon-Pressesprecher John Kirby sagte letzte Woche, dass die Taliban “ihren Verpflichtungen, dem Terrorismus abzuschwören und die gewalttätigen Angriffe gegen die afghanischen Sicherheitskräfte einzustellen, nicht nachgekommen sind”, und deshalb “ist es sehr schwer, einen konkreten Weg für eine Verhandlungslösung zu sehen.”

Bidens Regierung “prüft” die Situation, wird aber Berichten zufolge wahrscheinlich von Trumps Deal abrücken.

Die Demokraten haben Trumps Truppenabzug als “übereilt und rücksichtslos” bezeichnet und behauptet, dass die Truppen in Afghanistan als “Druckmittel” bei Geiselverhandlungen benötigt werden und um sicherzustellen, dass die afghanischen Sicherheitskräfte in der Terrorismusbekämpfung gut ausgebildet sind.