Trump verleiht Verdienstorden an Indiens Premier Modi, Japans Abe und Australiens Morrison als Zeichen der Anti-China-Allianz „Quad“.

US-Präsident Donald Trump hat die Verdienstmedaille der Legion an aktuelle und frühere Staatsoberhäupter in Australien, Indien und Japan verliehen und damit die Köpfe der von den USA geführten „Quad“-Allianz geehrt, die geschaffen wurde, um Peking im asiatisch-pazifischen Raum zu begegnen.

Die prestigeträchtige militärische Auszeichnung wurde dem indischen Premierminister Narendra Modi, dem australischen Premier Scott Morrison und Japans Ex-PM Shinzo Abe am Montag überreicht, verkündete der Chef des Nationalen Sicherheitsrats, Robert O’Brien, in einer Reihe von Tweets.

“On behalf of President @realDonaldTrump, I presented the Legion of Merit to @ScottMorrisonMP, @narendramodi, and @AbeShinzo, through Ambassadors @A_Sinodinos, Sugiyama @JapanEmbDC, and @SandhuTaranjitS, who accepted the decorations.” –NSA Robert C. O’Brien pic.twitter.com/hmgiQrY5RP