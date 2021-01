Touristen in Bali ohne Gesichtsmaske müssen zur Strafe Liegestützen machen oder….

Die Polizei auf Bali zwingt Touristen, die ohne Gesichtsmaske erwischt werden, zur Strafe Liegestütze zu machen oder die Straßen zu fegen.

Die Strafe wird vor allem an Ausländer verhängt, die kein Bargeld dabei haben, um die Strafe von AUD $9 zu bezahlen.

Nach Angaben der Behörden waren etwa 80 Prozent derjenigen, die die Regeln missachteten, die das Tragen von Masken auch im Freien vorschreiben, ausländische Besucher.

Sie werden von den Einheimischen als „naughty bule“ (freche Ausländer) bezeichnet und für öffentliche Unruhen verantwortlich gemacht.

Als Reaktion darauf zwingen die Behörden sie, 25 Liegestütze zu machen oder die Straßen zu fegen, aber wenn man den von der Daily Mail veröffentlichten Fotos Glauben schenken darf, nehmen das nicht viele Leute ernst.

