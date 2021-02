Totalitarismus Live erleben auf Zuckerbergs Facebook – Wie Regierungen und Facebook kolludieren

Falls Sie noch einen Account bei Facebook haben, löschen Sie den Account!

Facebook ist ein totalitäres Unternehmen, das Nutzerinformationen missbraucht, um ökonomische Vorteile zu erzielen. Das Geschäftsmodell von Facebook besteht im Wesentlichen aus Schutzgelderpressung. Mark Suckerberg, der Chef von Facebook, finanziert mit den Überschüssen seines Unternehmen anti-demokratische Methoden, um Wahlen zu beeinflussen …

Es gibt viele Gründe, das Kapitel “Facebook” zu schließen, einer der wichtigsten Gründe ist vielleicht, dass bei Facebook die Irren das Asylum regieren.

Eine kleine Beobachtung vorweg.

Seit Jahren agitieren Polit-Darsteller, denen die Kontrolle über den Informationsfluss in ihrer Gesellschaft entglitten ist, so dass sie sich regelmäßig als die dünngeistigen Kleinstdiktatoren entlarvt sehen, die sie nun einmal sind, gegen die “sozialen Netzwerke”. Seit Jahren läuft die post-Stasi-Maschinerie auf Hochtouren mit ihrem ständigen Getrommel gegen die angebliche Hate Speech au, die in sozialen Netzwerken so endemisch sei, gegen die furchtbaren Rechtsextremisten, die in sozialen Netzwerken so häufig seien, dass man sich fragt, wie es überhaupt sein kann, dass auf Twitter oder Facebook linke Akteure in so immens großer Zahl geduldet werden. Offenkundig haben die vielen Rechtsextremen den Linksextremen gegenüber eine Toleranz, die Letztere überhaupt nicht teilen.