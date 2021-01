The Great Reset Teil III: Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen

Teil: I und Teil II

Der Titel dieses Aufsatzes ist eine Anspielung auf die Beschreibung der Wirtschaft durch die Kommunistische Partei Chinas. Vor einigen Jahrzehnten, als Chinas wachsende Abhängigkeit von den gewinnorientierten Sektoren seiner Wirtschaft von der KPCh nicht mehr glaubhaft geleugnet werden konnte, verabschiedete ihre Führung den Slogan „Sozialismus mit chinesischen Merkmalen“, um das chinesische Wirtschaftssystem zu beschreiben. Von Deng Xiaoping formuliert, wurde der Satz zu einem wesentlichen Bestandteil des Versuchs der KPCh, die kapitalistische Entwicklung Chinas unter einem sozialistisch-kommunistischen politischen System zu rationalisieren.

Nach Ansicht der Partei sollte die zunehmende Privatisierung der chinesischen Wirtschaft eine vorübergehende Phase sein – die nach Ansicht einiger Parteiführer bis zu hundert Jahre dauern sollte – auf dem Weg zu einer klassenlosen Gesellschaft des vollständigen Sozialismus-Kommunismus. Die Parteiführer behaupteten und behaupten immer noch, dass der Sozialismus mit chinesischen Merkmalen im Falle Chinas notwendig war, weil China ein „rückständiges“ Agrarland war, als der Kommunismus eingeführt wurde – zu früh, wurde behauptet. China brauchte eine kapitalistische Auffrischungsspritze.

Mit dem Slogan konnte die Partei argumentieren, dass China eine Ausnahme von der orthodoxen marxistischen Position gewesen sei, dass der Sozialismus erst nach der Entwicklung des Kapitalismus kommt – obwohl Marx selbst erst spät von seiner eigenen Formel abwich. Gleichzeitig erlaubte der Slogan der KPCh, die orthodoxe marxistische Position zu bestätigen. Chinas kommunistische Revolution war vor der Entwicklung des industriellen Kapitalismus gekommen – eine Ausnahme vom orthodoxen Marxismus. Der Kapitalismus wurde also später in Chinas Wirtschaftssystem eingeführt – eine Bestätigung des orthodoxen Marxismus.

Von seinen sozialistischen ideologischen Ansprüchen befreit, läuft der Sozialismus mit chinesischen Merkmalen oder das chinesische System selbst auf einen sozialistisch-kommunistischen Staat hinaus, der zunehmend durch die kapitalistische Wirtschaftsentwicklung finanziert wird. Der Unterschied zwischen der ehemaligen Sowjetunion und dem heutigen China besteht darin, dass die frühere Sowjetunion ihre sozialistisch-kommunistischen Wirtschaftsansprüche aufgab, als es offensichtlich wurde, dass eine sozialistisch-kommunistische Wirtschaft gescheitert war, während die letztere das nicht tat.

Ob die KPCh-Führer ihrer eigenen Rhetorik glauben oder nicht, die gezeigte ideologische Gymnastik ist dennoch spektakulär. Oberflächlich betrachtet bettet der Slogan einen scheinbar offensichtlichen Widerspruch ein und beschönigt ihn in dem Versuch, die chinesische kapitalistische Entwicklung als Vorbedingung für den vollständigen Sozialismus-Kommunismus zu heiligen oder zu „rekommunalisieren“.

Der chinesische Slogan erfasst jedoch eine wesentliche Wahrheit über den Kommunismus, die von der KPCh entweder nicht erkannt oder nicht anerkannt und von westlichen Marxisten geleugnet wird. Im Gegensatz zu den Behauptungen der kommunistischen Führer und Anhänger, und sogar im Gegensatz zu den Behauptungen vieler, die ihn ablehnen, ist der Sozialismus-Kommunismus nicht im Wesentlichen ein wirtschaftliches, sondern ein politisches System.

Sobald sie an der Macht sind, erkennen die sozialistisch-kommunistischen Führer, dass sie aufgrund ihrer Kontrolle über die Ressourcen effektiv zu den neuen Besitzern der Produktionsmittel geworden sind (wohingegen, wie Ludwig von Mises vorschlug, die Verbraucher in freien Märkten effektiv die wirtschaftliche Verfügungsgewalt besitzen). Bei dem Versuch, eine sozialistisch-kommunistische Wirtschaft zu implementieren, erkennen sie, dass die industrielle Großproduktion in Ermangelung von Preisen eine überwachende Entscheidungsfindung erfordert. Ebenso ist die Entscheidungsfindung nicht demokratisch in dem Sinne, wie es die sozialistisch-kommunistischen Ideologen versprechen. Die Entscheidungsfindung muss zu einem großen Teil zentralisiert oder zumindest bürokratisiert sein. Eine demokratische Entscheidungsfindung wird durch die staatliche und kontrollierte Produktion und Verteilung ausgeschlossen.

Der Sozialismus-Kommunismus ist ein politisches System, in dem die Ressourcenzuteilung vom Staat befohlen und damit effektiv von den Staatsführern, der eigentlichen herrschenden Klasse, kontrolliert wird. Letztere behalten die Kontrolle durch Ideologie und Gewalt.

Im Gegensatz zu einem vollständig implementierten Wirtschaftssystem ist der Sozialismus-Kommunismus immer nur ein politisches Arrangement. Deshalb kann der Sozialismus-Kommunismus mit dem „Kapitalismus“ unter solchen Formen wie „Staatskapitalismus “ oder Unternehmenssozialismus kombiniert werden. Seine ökonomischen Anmaßungen werden über Bord geworfen, wenn die kapitalistische Entwicklung eingeführt und geschickt rationalisiert wird, wie in China. Wenn solche Ansprüche lange aufrechterhalten werden, werden sie die Gesellschaft zerstören, wie in der ehemaligen Sowjetunion. In jedem Fall wird die sozialistisch-kommunistische Führung lernen, dass die Produktion von Reichtum die Anhäufung von privatem Kapital erfordert – ob sie nun versteht, warum oder nicht.

Eingabe des Corporate Sozialismus

Ein sozialistisch-kommunistisches Sequel kommt in ein Kino in Ihrer Nähe. Einige der gleichen alten Charaktere tauchen wieder auf, während sich neue der Besetzung angeschlossen haben. Während die Ideologie und Rhetorik fast gleich klingen, werden sie zu etwas anderen Zwecken eingesetzt. Diesmal sind die alten Binsenweisheiten und Versprechungen im Spiel, und es wird ein ähnlicher, aber nicht identischer Köder ausgelegt. Der Sozialismus verspricht den Schutz der Belagerten vor den wirtschaftlich und politisch „Bösen“, die Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Unterschicht, eine wohlwollende Verbannung „gefährlicher“ Personen aus öffentlichen Foren und dem bürgerlichen Leben sowie eine primäre oder ausschließliche Sorge um das „Gemeinwohl“. Chinas „One Belt, One Road“-Initiative mag die Abnehmer in Afrika und anderen unterentwickelten Regionen wie an einer infrastrukturellen Schlinge hängen. Eine andere Variante steht in der entwickelten Welt auf dem Plan, auch in den USA.

Die zeitgenössische Variante ist der Unternehmenssozialismus oder ein zweistufiges System des „real existierenden Sozialismus “ am Boden, gekoppelt mit einer parallelen Reihe von Unternehmensmonopolen oder Möchtegern-Monopolen an der Spitze. Der Unterschied zwischen Staatssozialismus und Unternehmenssozialismus besteht lediglich darin, dass eine andere Wählerschaft effektiv die Produktionsmittel kontrolliert. Aber beide hängen vom Monopol ab – das eine ist die staatliche und das andere die unternehmerische Monopolisierung der Wirtschaft. Und beide hängen von der sozialistisch-kommunistischen Ideologie des demokratischen Sozialismus ab, oder, in einer neueren Variante, der Ideologie der „sozialen Gerechtigkeit“ oder des „Erwachens“. Der Unternehmenssozialismus ist das gewünschte Ziel, während der demokratische Sozialismus und der wache Kapitalismus zu den Mitteln gehören.

China ist das Modell für das wirtschaftliche und politische System, das im Westen gefördert wird, und der Great Reset ist die unverblümteste Artikulation dieses Systems – obwohl seine Artikulation alles andere als perfekt unverblümt ist.

Der Great Reset repräsentiert die Entwicklung des chinesischen Systems im Westen, nur in umgekehrter Form. Während die chinesische politische Elite mit einem sozialistisch-kommunistischen politischen System begann und später den „Kapitalismus“ implementierte, begann die Elite im Westen mit dem „Kapitalismus“ und zielt nun darauf ab, ein sozialistisch-kommunistisches politisches System zu implementieren. Es ist, als ob die westliche Oligarchie auf den in China gezeigten „Sozialismus“ schaute und sagte: „Ja, wir wollen ihn.“

Das erklärt viele sonst scheinbare Widersprüche, nicht zuletzt den linken Autoritarismus von Big Tech. Big Tech, und insbesondere Big Digital, ist der ideologische Kommunikationsapparat für die Förderung des Unternehmenssozialismus oder Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen.

Die chinesischen Charakteristika, die der Great Reset in Verbindung mit dem westlichen Kapitalismus zu reproduzieren versucht, würden dem Totalitarismus der KPCh ähneln. Es würde eine große Einschränkung der individuellen Rechte erfordern – einschließlich der Eigentumsrechte, der freien Meinungsäußerung, der Freizügigkeit, der Vereinigungsfreiheit, der Religionsfreiheit und des freien Unternehmertums, wie wir es verstehen.

Der Große Reset würde das politische System in ähnlicher Weise implementieren, wie es China getan hat – mit 5G-fähiger Smart-City-Überwachung, dem Äquivalent von sozialen Kredit-Scores, medizinischen Pässen, politischer Inhaftierung und anderen Mitteln der sozialen und politischen Unterdrückung und Kontrolle.

Am Ende würden der Sozialismus mit chinesischen Merkmalen und der Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen auf dasselbe hinauslaufen.