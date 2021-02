The Great Reset: So wurde die Weltwirtschaft repariert – Die Prognosen der Time zum 2023

Die Propaganda-Plattform des Great Reset time.com berichtet wie folgt:

Wir schreiben das Jahr 2023. Die Pandemie COVID-19 ist vorbei, und die Weltwirtschaft ist auf dem Weg der Besserung. Wie sind wir hierher gekommen? Wie hat sich unsere Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt, um die größte Krise unserer Zeit zu überwinden?

Beginnen wir im Sommer 2020, als die ungebremste Ausbreitung der Krankheit einen zunehmend düsteren Ausblick für Wirtschaft und Gesellschaft ankündigte. Die Pandemie hatte kritische Schwachstellen auf der ganzen Welt aufgedeckt – unterbezahlte Arbeitskräfte, ein unregulierter Finanzsektor und große Unternehmen, die Investitionen zugunsten höherer Aktienkurse vernachlässigten. Da die Wirtschaft schrumpfte, erkannten die Regierungen, dass sowohl Haushalte als auch Unternehmen Hilfe brauchten – und zwar schnell. Doch die Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 waren noch frisch, und so stellte sich die Frage, wie die Regierungen die Rettungsmaßnahmen so gestalten konnten, dass sie der Gesellschaft zugutekamen, anstatt die Unternehmensgewinne und ein versagendes System zu stützen.

In Anlehnung an das “goldene Zeitalter” des Kapitalismus – die Zeit nach 1945, in der westliche Nationen die Finanzen in die richtigen Bereiche der Wirtschaft lenkten – wurde deutlich, dass neue politische Maßnahmen erforderlich sind, um Klimarisiken zu adressieren, Anreize für grüne Kredite zu schaffen, Finanzinstitutionen zu vergrößern, die soziale und ökologische Ziele verfolgen, und Aktivitäten des Finanzsektors zu verbieten, die nicht einem klaren öffentlichen Zweck dienen. Die Europäische Union war die erste, die konkrete Schritte in diese Richtung unternahm, nachdem sie im August ein historisches 1,8-Billionen-Euro-Konjunkturpaket beschlossen hatte. Als Teil des Pakets machte die EU es für die Regierungen, die die Mittel erhalten, zur Pflicht, starke Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Verringerung der digitalen Kluft und zur Stärkung der Gesundheitssysteme umzusetzen.

Ende 2020 trug dieses ehrgeizige Konjunkturprogramm zur Stabilisierung des Euro bei und läutete eine neue europäische Renaissance ein, bei der die Bürger die Agenda mitbestimmten. Die europäische Führung nutzte eine an Herausforderungen orientierte Politik, um 100 kohlenstoffneutrale Städte auf dem gesamten Kontinent zu schaffen. Dieser Ansatz führte zu einer Wiederbelebung neuer energieeffizienter Gebäude, zu einem überarbeiteten öffentlichen Verkehr, der nachhaltig, zugänglich und kostenlos sein sollte, und zu einem künstlerischen Aufschwung auf öffentlichen Plätzen, bei dem Künstler und Designer das Stadtleben neu überdachten, wobei Bürgerschaft und bürgerliches Leben im Mittelpunkt standen. Die Regierungen nutzten eine digitale Revolution, um öffentliche Dienstleistungen zu verbessern – von der digitalen Gesundheit bis hin zu E-Cards – und einen bürgerzentrierten Wohlfahrtsstaat zu schaffen. Diese Transformation erforderte sowohl angebotsseitige Investitionen als auch nachfrageseitige Anreize, wobei das öffentliche Beschaffungswesen zu einem Werkzeug für innovatives Denken wurde, das sich durch alle Zweige der Regierung hindurchzog.

Die USA begannen ihren Ansatz nach dem 3. November 2020 zu ändern, als Joe Biden Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen besiegte und die Demokraten die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses hatten. Nach seinem Amtsantritt im Januar 2021 bemühte sich Präsident Biden, die zerrissenen Beziehungen zwischen Amerika und Europa wiederherzustellen, indem er ein Forum einrichtete, um kollektive Erkenntnisse auszutauschen, die zu einer intelligenteren Regierungsform führen könnten. Die europäischen Regierungen waren begierig darauf, von den Investitionsstrategien der US-Regierung zu lernen, wie z.B. von denen der Verteidigungsforschungsbehörde DARPA, um die Forschung und Entwicklung in Hochrisikotechnologien voranzutreiben. Und die USA waren begierig darauf, von Europa zu lernen, wie man nachhaltige Städte schafft und die Bürgerbeteiligung wiederbelebt.

Angesichts der immer noch grassierenden COVID-19-Krankheit wurde die Welt auf die Notwendigkeit aufmerksam, kollektiver Intelligenz Priorität einzuräumen und den öffentlichen Wert in den Mittelpunkt von Gesundheitsinnovationen zu stellen. Die USA und andere Länder gaben ihren Widerstand gegen einen von der Weltgesundheitsorganisation betriebenen obligatorischen Patentpool auf, der Pharmaunternehmen daran hinderte, Patente zu missbrauchen, um Monopolgewinne zu erzielen. Für die Verwaltung des geistigen Eigentums, die Preisgestaltung und die Herstellung von COVID-19-Therapien und Impfstoffen wurden mutige Bedingungen gestellt, um sicherzustellen, dass die Therapien sowohl erschwinglich als auch allgemein zugänglich sind.

Infolgedessen konnten Pharmaunternehmen für Medikamente oder Impfstoffe nicht mehr verlangen, was sie wollten; die Regierungen machten es zur Pflicht, dass die Preisgestaltung den erheblichen öffentlichen Beitrag zu ihrer Forschung und Entwicklung widerspiegeln muss. Dies ging über COVID-19-Therapien hinaus und wirkte sich auf die Preisgestaltung einer Reihe von Medikamenten aus, von Krebstherapien bis hin zu Insulin. Die reicheren Länder verpflichteten sich außerdem, ihre Produktionskapazitäten weltweit zu erhöhen und Impfstoffe für ärmere Länder durch globale Massenbeschaffung zu kaufen.

Am 11. Februar 2021 erteilte die FDA die Zulassung für die Herstellung des vielversprechendsten Impfstoffs COVID-19 in den USA. Die Massenproduktion begann sofort, die Pläne für eine schnelle globale Verteilung traten in Kraft, und die ersten Bürger erhielten ihre Impfungen innerhalb von drei Wochen, kostenlos am Ort der Anwendung. Es war die schnellste Entwicklung und Herstellung eines Impfstoffs, die es je gab, und ein monumentaler Erfolg in der Gesundheitsinnovation.

Als der Impfstoff zur Verteilung bereit war, arbeiteten die nationalen Gesundheitsbehörden konstruktiv mit einer Koalition globaler Gesundheitsakteure – angeführt von der WHO, der Bill and Melinda Gates Foundation und anderen – zusammen, um gemeinsam einen gerechten globalen Verteilungsplan auszuarbeiten, der die Ziele der öffentlichen Gesundheit unterstützt. Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen sowie Gesundheitspersonal und wichtige Arbeitskräfte erhielten vorrangigen Zugang zu dem Impfstoff, während Länder mit höherem Einkommen parallel dazu Immunisierungsprogramme einführten.

Das Ende unserer Gesundheitskrise war in Sicht. Doch im Juni 2021 befand sich die Weltwirtschaft immer noch in einer Flaute. Als die Regierungen begannen, ihre Optionen für neue Konjunkturpakete zu diskutieren, brach eine Welle öffentlicher Proteste aus. Steuerzahler in Brasilien, Deutschland, Kanada und anderswo forderten eine gemeinsame Belohnung im Austausch für die Rettung von Unternehmensgiganten.

Mit Biden im Amt nahmen die USA diese Forderungen ernst und knüpften strenge Bedingungen an die nächste Welle von Unternehmensrettungen. Unternehmen, die Gelder erhielten, mussten Lohnlisten führen und ihren Arbeitern einen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde zahlen. Den Unternehmen wurde es dauerhaft verboten, Aktienrückkäufe zu tätigen und bis 2024 keine Dividenden oder Boni an Führungskräfte auszuzahlen. Unternehmen mussten mindestens einen Sitz in ihren Vorständen für Arbeiter zur Verfügung stellen, und die Vorstände mussten alle politischen Ausgaben von den Aktionären genehmigen lassen. Kollektivverträge blieben intakt. Und die Vorstandsvorsitzenden mussten bestätigen, dass ihre Unternehmen die Regeln einhalten – oder mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn sie dagegen verstoßen.

Global gesehen waren Rettungsaktionen der goldene Standard, wenn es darum ging, Arbeitnehmer zu schützen und lebensfähige Unternehmen zu erhalten, die für die Gesellschaft einen Wert darstellen. Dies war nicht immer eindeutig, insbesondere in Branchen, deren Geschäftsmodelle nicht mit einer nachhaltigen Zukunft vereinbar waren. Die Regierungen waren auch bestrebt, das moralische Risiko zu vermeiden, unrentable Unternehmen zu unterstützen. So ließ man den vor der Krise unrentablen Schiefersektor in den USA größtenteils scheitern und bildete Arbeiter für die schnell wachsende Solarindustrie im Permian Basin um.

Im Sommer 2022 nahm die andere große Krise unserer Zeit eine apokalyptische Wendung. Der Klimazusammenbruch landete schließlich in der entwickelten Welt und testete die Widerstandsfähigkeit der sozialen Systeme. Im Mittleren Westen der USA zerstörte eine schwere Dürre die Ernten, die ein Sechstel der weltweiten Getreideproduktion lieferten. Die Menschen erkannten die Notwendigkeit, dass die Regierungen eine koordinierte Antwort auf den Klimawandel finden und globale fiskalische Anreize zur Unterstützung einer grünen Wirtschaft setzen müssen.

Doch es ging nicht nur um Big Government, sondern um Smart Government. Der Übergang zu einer grünen Wirtschaft erforderte Innovationen in enormem Ausmaß, die mehrere Sektoren, ganze Lieferketten und jede Stufe der technologischen Entwicklung, von der Forschung und Entwicklung bis hin zum Einsatz, umfassten. Auf regionaler, nationaler und supranationaler Ebene wurden ehrgeizige “Green New Deal”-Programme aufgelegt, die Arbeitsplatzgarantien mit einer gezielten Industriestrategie kombinierten. Die Regierungen nutzten Beschaffungsmaßnahmen, Zuschüsse und Darlehen, um so viele Innovationen wie möglich zu fördern und Lösungen zu finanzieren, um die Ozeane von Plastik zu befreien, die digitale Kluft zu verringern und Armut und Ungleichheit zu bekämpfen.

Es entstand ein neues Konzept eines “Healthy Green Deal”, in dem Klimaziele und Wohlstandsziele als komplementär angesehen wurden und sowohl angebots- als auch nachfrageseitige Maßnahmen erforderten. Das Konzept der “sozialen Infrastruktur” wurde genauso wichtig wie die physische Infrastruktur. Für die Energiewende bedeutete dies, sich auf eine Strategie für die Zukunft der Mobilität zu konzentrieren und eine ehrgeizige Plattform für öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad- und Fußgängerwege sowie neue Wege zur Förderung eines gesunden Lebens zu schaffen. In Los Angeles hat Bürgermeister Eric Garcetti erfolgreich eine Spur des 405 Freeway in eine Fahrradspur umgewandelt und Ende 2022 den ersten Spatenstich für ein kohlenstofffreies, unterirdisches U-Bahn-System gesetzt, das am Ort der Nutzung kostenlos ist.

Die Regierung war zum “unternehmerischen Staat” aufgestiegen und hatte sich endlich zu einem Investor erster Wahl entwickelt, der gemeinsam mit dem öffentlichen Sektor und der Zivilgesellschaft Werte schuf. Genau wie in den Tagen des Apollo-Programms wurde die Arbeit für die Regierung – und nicht für Google oder Goldman Sachs – zum Ziel für Top-Talente, die von der Universität kamen. Regierungsjobs wurden sogar so begehrt und wettbewerbsfähig, dass ein neuer Lehrplan für einen globalen Master in öffentlicher Verwaltung für Leute, die Beamte werden wollten, entwickelt wurde.

Und so stehen wir hier im Jahr 2023, dieselben Menschen, aber in einer anderen Gesellschaft. COVID-19 hat uns davon überzeugt, dass wir nicht zum “business as usual” zurückkehren können.

Die Welt hat eine “neue Normalität” angenommen, die sicherstellt, dass öffentlich-private Kooperationen vom öffentlichen Interesse angetrieben werden, nicht vom privaten Profit. Anstatt Aktionäre in den Vordergrund zu stellen, schätzen Unternehmen alle Stakeholder, und die Finanzialisierung ist Investitionen in Mitarbeiter, Technologie und Nachhaltigkeit gewichen.

Heute erkennen wir, dass unsere wertvollsten Bürger diejenigen sind, die im Gesundheits- und Sozialwesen, im Bildungswesen, im öffentlichen Nahverkehr, in Supermärkten und bei Lieferdiensten arbeiten. Indem wir die prekäre Arbeit beenden und unsere öffentlichen Einrichtungen angemessen finanzieren, schätzen wir diejenigen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, und stärken unsere zivilgesellschaftliche Infrastruktur für die kommenden Krisen.

Die COVID-19-Pandemie hat uns so viel genommen, an verlorenen Menschenleben und zerstörten Existenzen. Aber sie bot uns auch die Chance, unsere globale Wirtschaft neu zu gestalten, und wir haben unseren Schmerz und unser Trauma überwunden, um uns zusammenzuschließen und den Moment zu nutzen. Um eine bessere Zukunft für alle zu sichern, war es das einzig Richtige.