The Great Reset schaltet eine Gang höher! Papst und Rothschild präsentieren „Council for Inclusive Capitalism“

Diese Woche wurde der Rat für Council for Inclusive Capitalism ( mit dem Vatikan, kurz „der Rat“, unter der Leitung von Papst Franziskus ins Leben gerufen. Es ist eine „historische neue Partnerschaft zwischen einigen der weltweit größten Investoren, Unternehmen und dem Vatikan“.

Mit der Gründung des Rates wird „die Dringlichkeit unterstrichen, den Kapitalismus gemeinsam zu einem leistungsfähigen Mechanismus für das Wohl der Menschheit zu reformieren, der auf moralischer Verantwortung und den Erfordernissen des Marktes basiert“. Der Rat fordert die Unternehmen auf, „ein wirtschaftliches Fundament für eine gerechtere, integrativere und nachhaltigere Welt zu legen“.

Der Rat wird von einer Gruppe von Weltführern geleitet, die sich „Wächter des inklusiven Kapitalismus“ nennen und sich jährlich mit Papst Franziskus treffen. Die führenden Unternehmen repräsentieren mehr als 10,5 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen.

Gründerin des Councils ist keine geringere als Lynn Forester de Rothschild. „Dieser Rat wird der Mahnung von Papst Franziskus folgen, auf den Hilfeschrei der Erde und der Armen zu hören und die Forderungen der Gesellschaft nach einem gerechteren und nachhaltigeren Wachstumsmodell zu erfüllen“, sagte De Rothschild, der auch einer der Wächter ist.

Die Liste der Guardians enthält einige bemerkenswerte Namen. Wir treffen unter anderem auf Kenneth Frazier, General Manager des Pharmariesen Merck. Auch Alex Gorsky, Direktor des Pharmariesen Johnson & Johnson, steht auf der Liste. Diese Firma arbeitet derzeit an einem Corona-Impfstoff. Eines der Vorstandsmitglieder von Johnson & Johnson, Mark Weinberger, ist ebenfalls ein Guardian. Ein bemerkenswerter Name auf der Liste ist, Rajiv Shah, Präsident der Rockefeller Foundation.

Die Gründung des Rates ist Teil des Great Reset, so der ehemalige Journalist und Unternehmer Willem Middelkoop auf Twitter.

Genau davor warnte Erzbischof Carlo Maria Vigano vor ein paar Monaten in einem offenen Brief an Präsident Trump. Übrigens spricht Middelkoop schon seit einiger Zeit über den Great Reset.

🚨🚨WTF and WOW🚨🚨



The Pope & Rothschild Family introduce the (RESET) Council for Inclusive Capitalism, to build a more inclusive economy https://t.co/6BJZ5cNRF3



‘a historic new partnership to reform capitalism – $10.5tr in assets, and 200mln workers in over 163 countries’ pic.twitter.com/lnX2yAqTyV