The Great Reset: Bereits 61% der Nationen haben die Freiheiten durch die COVID Beschränkungen reduziert

Menschenrechtsgruppe warnt, dass die Mehrheit der Länder der Welt „unverhältnismäßige, illegale, unbefristete oder unnötige“ Einschränkungen eingeführt haben

Eine internationale Menschenrechtsgruppe hat davor gewarnt, dass die Mehrheit der Nationen auf der ganzen Welt COVID-bezogene Restriktionen eingeführt haben, die die Freiheitsrechte ihrer Bürger stark ausgehöhlt haben.

Das International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mit Sitz in Schweden berichtet, dass 61 Prozent der Länder Restriktionen angewandt haben, „die für eine Demokratie- und Menschenrechtsperspektive bedenklich sind.“

‚Diese [Einschränkungen] verletzten demokratische Standards, weil sie entweder unverhältnismäßig, illegal, unbefristet oder unnötig in Bezug auf die Gesundheitsbedrohung waren‘, erklärte die Gruppe in ihrem Bericht.

ℹ️ By October 2020, 99 out of 162 countries in the 🌎 had implemented measures to contain #COVID19 that present concerns from a #Democracy & #HumanRights perspective.📣 For more findings, look out for @Int_IDEA's #GlobalStateofDemocracy in Focus out on 🗓 Wednesday 9 December‼️ pic.twitter.com/juzrZZk8zX — International IDEA (@Int_IDEA) December 8, 2020

Noch besorgniserregender war die Feststellung, dass fast die Hälfte aller demokratischen Länder Maßnahmen ergriffen hat, die gegen grundlegende Menschenrechte verstoßen:

📣 Our latest report on the #GlobalStateofDemocracy shows worrying 🌍 trends‼️ Nearly half of #democracies worldwide implemented measures to curb the #COVID19 #pandemic that violate basic democratic & #HumanRights standards. Access it ⬇️. #DefendDemocracyhttps://t.co/oLgBUwrbeu — International IDEA (@Int_IDEA) December 9, 2020

Die Gruppe hat gewarnt, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung durch die Einschränkungen am meisten gefährdet ist:

IDEA stellte außerdem fest, dass die Hälfte aller Länder COVID genutzt hat, um Einschränkungen im Namen der Verhinderung von „Desinformation“ über das Virus umzusetzen:

Since the start of the #pandemic, half of countries in the 🌍 have passed laws or taken actions to restrict #FreedomOfSpeech with the pretext of fighting disinformation on #COVID19‼️ On #HumanRightsDay, read @Int_IDEA's #GlobalStateofDemocracy In Focus ⬇️https://t.co/GeyDUHGSXW — International IDEA (@Int_IDEA) December 10, 2020

Die Gruppe warnte auch davor, dass fast 60 % der Länder Notstandsregelungen eingeführt haben, die die Bewegungsfreiheit stark einschränken und von denen viele immer noch in Kraft sind:

Did you know that since March 2020, 59% of 🌏 countries have declared a national #StateofEmergency to combat #COVID19? The countries with the longest periods of emergency measures are:

🇵🇭Philippines

🇮🇹Italy

🇦🇷Argentina

🇸🇱Sierra Leone

The #GlobalStateofDemocracy is out TOMORROW‼️ pic.twitter.com/B8iT5mDkw7 — International IDEA (@Int_IDEA) December 8, 2020

Doch IDEA sind nicht die einzigen wie vor den Freiheitsbeschränkungen warnt

Auch die UN-Chefin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hat gewarnt, dass „es auch zutiefst besorgniserregende Fälle gegeben hat, in denen Regierungen Covid-19 als Deckmantel für Menschenrechtsverletzungen zu benutzen scheinen.“

Die Bürgerrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen hat ebenfalls einen Bericht veröffentlicht, in dem festgestellt wird, dass die Pandemie „sichtbar zu einer Nachrichten- und Informationssperre beigetragen hat“, die sogar dazu geführt hat, dass Reporter festgenommen oder ins Gefängnis gesteckt wurden.

Die US-Gruppe Freedom House hat gewarnt, dass „der Zustand der Demokratie und der Menschenrechte in 80 Ländern schlechter geworden ist“, seit die COVID-Pandemie ausgerufen wurde.

Der große Reset ist da.