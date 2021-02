Telekommunikationsfirmen verlieren an Boden im Kampf um die Durchsetzung von 5G

Man fühlt sich Machlos, wenn 5G-Masten direkt neben den Häusern der Menschen installiert werden, manchmal sogar direkt vor ihren Schlafzimmern, und ihre Familien einem unsäglichen Risiko durch eine Technologie aussetzen, die allen Anzeichen nach sehr gefährlich ist.

Es gibt jedoch einige vielversprechende Anzeichen dafür, dass die Telekommunikationsunternehmen ihren Kampf um die Durchsetzung von 5G gegen den Willen der Menschen verlieren könnten, zumindest an einigen Orten.

Zum Beispiel hat die Schweizer Regierung eine Expertengruppe eingesetzt, die die Risiken der Einführung von 5G untersuchen soll. Unterdessen mahnte der Schweizerische Ärzteverband zur Vorsicht: “Solange es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, dass die Erhöhung der Strahlungsgrenzwerte keine Auswirkungen auf die Gesundheit hat, muss man davon absehen.”

In Frankreich haben 60 Bürgermeister und andere Beamte eine Petition eingereicht, um 5G zu stoppen, und die Gesundheitsbehörde des Landes untersucht die Technologie. In Litauen sind Mobilfunkantennen auf Krankenhäusern und Kindergärten verboten worden. Der Gesundheitsrat der Niederlande hat sich aufgrund fehlender Sicherheitsdaten gegen 26 GHz für 5G ausgesprochen, und 600 italienische Gemeinden haben Resolutionen zum Stopp von 5G verabschiedet. Israel hat unterdessen einen Abstand von 100 Metern zwischen Mobilfunkmasten und Wohnhäusern und Schulen vorgeschrieben.

In der Zwischenzeit hat das wissenschaftliche Komitee der Europäischen Kommission für Gesundheit und Umwelt, neu auftretende Risiken bekannt gegeben, dass das Fehlen zwingender Beweise, die die Expositionsrichtlinien für 5G informieren, bedeutet, dass die Möglichkeit unbeabsichtigter biologischer Folgen nicht ausgeschlossen werden kann.

Taiwans Mobilfunkanbieter sagten, dass sie es mit der Einführung von 5G-Diensten nicht eilig hätten, da sie Bedenken hätten, dass es kein profitables Geschäftsmodell für den Verkauf der Technologie gäbe. Sie sagten, dass sie keinen Business Case finden konnten, der es ihnen ermöglichen würde, ihre Investitionen in 5G auf kurze Sicht wieder hereinzuholen. Ihre Motivation mag nicht gesundheitsbezogen sein, aber es zeigt, dass 5G vielleicht nicht die bahnbrechende Technologie ist, wie Befürworter behaupten.

Bangladesch hat unterdessen das Aufstellen von Mobilfunkmasten auf Häusern, Schulen, Spielplätzen und in bewohnten Gebieten verboten, und viele Teile Indiens nehmen eine ähnliche Haltung ein.

Amerikanische Städte und Bundesstaaten wehren sich

In den USA haben Dutzende von Städten und Regionen Verordnungen erlassen, die die Installation von Kleinzellen einschränken, wobei einige “Rezertifizierungsgebühren” erheben, die dies für die Telekommunikationsindustrie unrentabel machen.

Die New Hampshire Commission to Study the Environmental and Health Effects of Evolving 5G Technology (Kommission zur Untersuchung der Umwelt- und Gesundheitseffekte der sich entwickelnden 5G-Technologie) gab 15 Empfehlungen heraus, darunter die Stärkung der Bundesvorschriften und die Verringerung der öffentlichen Exposition. Sie sagten, dass der Staat die Initiative ergreifen sollte, um seine Umwelt angesichts fehlender Maßnahmen auf Bundesebene zu schützen, und empfahlen eine öffentliche Aufklärungskampagne zur Verringerung der Exposition und den Ersatz von drahtlosen Netzwerken in Schulen durch kabelgebundene Netzwerke.

Louisiana und Oregon haben beide Gesetzesentwürfe verabschiedet, die eine Untersuchung von 5G vorschreiben, wobei insbesondere Oregons SB 283 eine Überprüfung der gesundheitlichen Auswirkungen auf Kinder durch die Exposition gegenüber drahtlosen Netzen in Schulen verlangt.

Los Altos, Kalifornien, hat eine Verordnung erlassen, die die Installation von Kleinzellen auf öffentlichen Dienstbarkeiten innerhalb von Wohnvierteln verhindert. Darüber hinaus wird ein Abstand von 150 Meter für Kleinzellen in Mehrfamilienhäusern in Gewerbegebieten sowie ein Abstand von 150 Meter zu Schulen und ein Abstand von ca. 500 Meter zwischen Knotenpunkten gefordert.

Im US-Bundesstaat Kalifornien setzten sich Feuerwachen für eine Befreiung von der Pflicht zur Installation von 5G-Antennen auf ihren Wachstationen ein, nachdem Untersuchungen Fälle von Hirnschäden durch Mobilfunktürme auf Feuerwachen an anderen Standorten ergeben hatten. Es gelang ihnen, zwei diesbezügliche Gesetzesvorlagen durchzusetzen.

So ermutigend einige dieser Geschichten auch sein mögen, es wäre jedoch ein Fehler, selbstzufrieden zu sein. Die Menschen müssen weiterhin daran arbeiten, ihre Häuser und Nachbarschaften vor gefährlicher Strahlung zu schützen und 5G davon abzuhalten, das Leben auf diesem Planeten zu schädigen.

