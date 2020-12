Teils Roboter, teils Frosch: Xenobots sind die ersten aus lebenden Zellen hergestellten Roboter

Wissenschaftler bauen die lebenden Zellen eines Frosches zu Robotern zusammen – ganz ohne Elektronik.

Der Afrikanische Krallenfrosch, Xenopus laevis, lebt normalerweise in den Bächen und Teichen Afrikas südlich der Sahara und sucht nach Nahrung, die er dann mit seinen Füßen zerreißt. Im Januar veröffentlichten Forscher der University of Vermont und der Tufts University einen Bericht, der Amphibie ein anderes Los im Leben bescherte. Sie ernteten seine embryonalen Haut- und Herzzellen und bauten die lebende Materie zu Robotern um – so wurde aus Xenopus ein Xenobot.

Xenobots sind die ersten Roboter, die komplett aus lebenden Materialien bestehen. Sie werden auf einem Supercomputer entworfen, auf dem eine Software läuft, die eine natürliche Selektion emuliert: Algorithmen ermitteln mögliche effektive Gewebekonfigurationen für einen Xenobot, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, etwa sich durch Flüssigkeiten zu bewegen oder eine Nutzlast zu tragen. Die vielversprechendsten Entwürfe werden mit winzigen Pinzetten und Kauterisierungseisen modelliert und dann in Petrischalen freigesetzt, in der die Punkte aus Amphibienfleisch etwa eine Woche lang leben, bevor sie sich zersetzen. Es ist keine Elektronik im Spiel. Die Verhaltensweisen werden ausschließlich durch die strukturelle Anordnung der pulsierenden Herzzellen programmiert, die in einer Matrix aus starren Hautzellen gehalten werden.

Obwohl Xenobots noch nicht viel mehr können als krabbeln oder schwimmen, sehen die Forscher ein großes Potenzial für sie, um in Bereichen wie Medizin und Umweltsanierung zu helfen. In Zukunft könnten Xenobots so konstruiert werden, dass sie Medikamente durch den menschlichen Körper transportieren oder Mikroplastik in den Ozeanen aufsammeln und sich nach getaner Arbeit biologisch abbauen.