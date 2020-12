Ted Cruz und Robert F. Kennedy Jr. fordern den COVID-Totalitarismus heraus

Es wurde eine massive Flut von widersprüchlichen und falschen Informationen über das Virus und die verschiedenen Impfstoffe veröffentlicht, die angeblich eine Infektion verhindern sollen. Und es gab eine massive Fehlinformationskampagne gegen mehrere bereits verfügbare, sichere, wirksame und sehr preiswerte Präventiv- und Behandlungsmedikamente für die Infektion.

Dankenswerterweise versuchen jetzt Tausende von ethischen Ärzten, Wissenschaftlern und anderen aktiv, der Flut von Lügen und extrem fehlerhaften Erzählungen in Bezug auf diese Themen entgegenzuwirken, einschließlich,

falsche Rechtfertigungen für eine mittlerweile massive Zunahme von katastrophalen, medizinisch und wissenschaftlich unnötigen Sperrungen

intensiver Druck, die Impfung mit den schlecht getesteten, gefährlichen und noch nie zuvor erprobten mRNA-Impfstoffen zu akzeptieren

ein wahrscheinlich unvermeidlicher, verheerender Verlust von Grundrechten und Freiheiten für diejenigen, die sich weigern, geimpft zu werden

zum Teil, weil es unmöglich ist, eine vollständig informierte Zustimmung zu einer solchen Impfung zu geben, weil es unzureichende, vertrauenswürdige Informationen über ihre Sicherheit und Wirksamkeit gibt.

Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben, vor allem nicht bei einem Virus, von dem heute bekannt ist, dass es weniger gefährlich ist als die gewöhnliche Grippe, außer für Personen über 70 mit bestimmten gesundheitlichen Problemen. Und selbst diese Kategorie von Personen hat eine sehr hohe Genesungsrate, wenn sie eine angemessene frühzeitige Behandlung erhalten.

Zunächst würde ich Sie ermutigen, meine aktualisierte, eingehende, Untersuchungsbericht vom Dezember mit über 10 Aktionen von Trump an zu sehen, der uns von der drohenden globalistischen Tyrannei zu retten verucht. Es ist eine lange liste, aber jeder, mit dem ich gesprochen habe, der sich die die Mühe gemacht hat, das Dokument zu lesen, ist immens Dankbar dafür, dass ihre Augen zu vielen Aspekten über das Virus geöffnet wurden.

Patrick Delaneys brisanter Bericht vom 17. Dezember „Was ist die wahre Motivation für den Versuch, Millionen von gesunden Menschen zu impfen?“ wurde mit einigen erstaunlichen zusätzlichen Videos und Informationen aktualisiert, um den Lesern zu helfen, weiter zu erforschen, was hinter den beunruhigenden, weltverändernden Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Wuhan-Virus stecken könnte.

Der hinzugefügte Auszug aus einem Video von Children’s Health Defense über die Sicherheit des COVID-19 und aller anderen Impfstoffe ist eine Goldgrube an ruhig vorgetragenen Fragen und Fakten, von der ich sicher bin, dass sie von den meisten, die sie ansehen, sehr geschätzt wird.

Sowohl meine und Delaneys Artikel und das Video unten wird Ihnen helfen, zu verstehen, warum wir der Gesundheit Tyrannei, in den letzten Monaten unterworfen wurden:

Dies ist eine bizarre, verrückte, totalitären Kult.

Es geht nicht um Impfstoffe oder das Leben der Menschen zu schützen-es ist stattdessen zutiefst anti-Wissenschaftlich, und ist nur auf absolute Staats-Kontrolle über jeden Aspekt unseres Lebens konzentriert.

Im Folgenden finden Sie eine besonders MUST-SEE, von Robert Kennedy, Jr. von Children’s Health Defense. Kennedys Botschaft für Freiheit und Hoffnung bietet einen kraftvollen, motivierenden Überblick über den „Staatsstreich“ durch mächtige internationale Kräfte, von denen Kennedy behauptet, dass sie „unsere Demokratien untergraben wollen und unsere Souveränität und unsere Kontrolle über unser Leben und die Gesundheit unserer Kinder zerstören wollen.“

Seine Botschaft beginnt er…

…an Tausende von Bürgern, in 15 Ländern auf allen Kontinenten der Welt, die heute zusammengekommen sind, um gegen diesen Staatsstreich zu protestieren – durch Big Data, durch Big Telecom, durch Big Tech, durch die großen Öl- und Chemiekonzerne und durch dieses globale Kartell der öffentlichen Gesundheit, das von Bill Gates und der W.H.O. angeführt wird – und das jetzt zwei Billionen Dollar beträgt und seinen Reichtum und seine Macht über unser Leben, über unsere Freiheiten vergrößern und verstärken will.

Kennedy stellt in diesem Video eine Menge Fragen, an die wir vielleicht noch nicht gedacht haben, die wir aber alle stellen sollten. Er betont die große Bedeutung einer ehrlichen, offenen Debatte über die Themen unserer Zeit und den freien Fluss von Informationen, im Gegensatz zu der massiven Zensur bestimmter Ansichten, die wir derzeit ertragen müssen.

Er fordert jeden auf, sich am Informationsaustausch und an der freien Debatte zu beteiligen und sagt allen seinen Zuschauern…

Sie stehen an der vordersten Front der wichtigsten Schlacht der Geschichte, und es ist die Schlacht zur Rettung der Demokratie und der Freiheit und der menschlichen Freiheit und der menschlichen Würde vor diesem totalitären Kartell, das versucht, uns – gleichzeitig in jeder Nation der Welt – der Rechte zu berauben, mit denen jeder Mensch geboren wird.

Der Gründer von Children’s Health Defense kündigt abschließend an, dass Children’s Health Defense ein tägliches Informationsjournal ins Leben rufen wird, um diesen Informationsfluss und die Debatte zu fördern.

Das sind nur ein paar, kurze Auszüge von Aussagen im Video. Ich möchte nicht mehr posten, weil es wichtiger ist, dass Sie diesen großartigen Mann sehen, der deutlich macht, dass er bereit ist, sein Leben für die Wahrheit zu geben.

Eine solche Führung ist eine Seltenheit in unserer an großen Führern verarmten heutigen Welt. Indem Sie sich seinen Vortrag ansehen, werden Sie seine notwendige Botschaft an die Menschen der Welt am effektivsten aufnehmen. Jeder muss diese inspirierende Ansprache in dieser kritischen Zeit der Geschichte hören.

Ich muss hinzufügen, dass LifeSite nicht notwendigerweise mit Children’s Health Defense bei jedem Thema, das sie abdecken, völlig übereinstimmt, wie z.B. beim Klimawandel und einigen ihrer Umweltansichten und möglicherweise mehr. Aber in Bezug auf das Virus, Impfstoffe und jeden Aspekt, der mit diesen Themen zusammenhängt, waren sie eine der besten Quellen für zuverlässige, wichtige Informationen, denen wir alle große Aufmerksamkeit schenken sollten.

Und Kennedy und sein Team sorgen sich offensichtlich zutiefst um den Schaden, den Kinder, Kranke und alle anderen durch die schrecklichen Taten der unethischen Multimilliardärs-Eliten erleiden, die sie aufdecken. LifeSite hatte das Privileg, eine ganze Reihe von Artikeln dieser Organisation zum Nutzen unserer Leser zu veröffentlichen.