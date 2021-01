STUDIE: Langfristige Verwendung von Masken erzeugt Mikroben, die die Lunge infiltrieren und zu fortgeschrittenem Lungenkrebs beitragen

Eine neue Studie zeigt, dass die Anzucht und Anreicherung von Mikroben im Gesicht durch unbewusste Aspiration die Lunge infiltrieren und Entzündungsreaktionen hervorrufen sowie zu einer schlechteren Prognose und Tumorprogression bei Patienten mit Lungenkrebs beitragen kann.

Die Nase und der Mund wurden so konzipiert, dass sie mühelos und ohne Hemmung Sauerstoff aufnehmen können. Der Sauerstoff wandert durch die Luftröhre und teilt sich in zwei Röhren, die Bronchien genannt werden. Von dort gelangt der Sauerstoff zu den Alveolen, das sind winzige Luftsäcke, die mit Blutgefäßen bedeckt sind. Diese Luftsäcke transportieren den Sauerstoff direkt zum Herzen, wo er im ganzen Körper verteilt wird.

Wenn eine Person ausatmet, wird der Prozess umgekehrt und die Lunge atmet Kohlendioxid aus. Dieses Kohlendioxidgas ist das Vehikel, das es den Organsystemen ermöglicht, Abfallstoffe aus dem Körper zu entfernen.

Wenn dieser Prozess über einen längeren Zeitraum blockiert oder eingeschränkt ist, haben Lunge und Herz Schwierigkeiten, den Rest des Körpers zu ernähren. Die langfristige Verwendung von Masken behindert auch die natürliche Fähigkeit des Körpers, Abfallstoffe zu entgiften, schafft ein saures Milieu und belastet die Organsysteme im ganzen Körper.

Masken bereiten die Lunge auf Entzündungen und Lungenkrebs vor

Eine in der Zeitschrift Cancer Discovery veröffentlichte Studie zeigt, dass Lungenkrebs fortschreitet, wenn die Lunge gezwungen ist, Mikroben zu erbrechen. Längerer Gebrauch von Masken schafft eine feuchte Umgebung, in der Mikroben wachsen. Diese toxische Umgebung zwingt die Person nicht nur dazu, ihre eigenen Abfälle zu erbrechen, sondern überflutet auch die Lunge mit Mikroben, die eine toxische Umgebung verursachen, die den Lungenkrebs nährt.

Die Forscher fanden heraus, dass die Lunge nicht nur eine sterile Umgebung ist. Wenn Mikroben die Lunge überfluten, können sie eine Immunreaktion auslösen. Dies führt zur Bildung von Entzündungsproteinen wie dem Zytokin IL-17.

Mikroben, die sich normalerweise im Mund befinden, können in die Lunge gelangen. „Angesichts der bekannten Auswirkungen von IL-17 und Entzündungen auf Lungenkrebs waren wir daran interessiert, festzustellen, ob die Anreicherung von oralen Kommensalen in der Lunge eine Entzündung vom IL-17-Typ erzeugen und das Fortschreiten und die Prognose von Lungenkrebs beeinflussen könnte“, sagte Leopoldo Segal, Direktor des Pulmonary Microbioma Program und außerordentlicher Professor für Medizin an der Grossman School of Medicine der New York University.

Die Masken kultivieren und bereichern die Mikroben, die in die Lunge eindringen und eine Immunsuppression verursachen

Das Forschungsteam nutzte klinische diagnostische Bronchoskopien, um die Lungenmikrobiome von 83 unbehandelten erwachsenen Patienten zu analysieren, bei denen Lungenkrebs diagnostiziert worden war.

Sie identifizierten die Zusammensetzung der jeweiligen mikrobiellen Umgebung und dokumentierten, welche Gene dadurch exprimiert wurden. Sie fanden heraus, dass das Lungengewebe von Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs (Stadien 3b-4) stärker mit Mikroben angereichert war als das Lungengewebe von Patienten mit einem frühen Krankheitsstadium.

Diese größere Anreicherung von oralen Bakterien in der Lunge war auch mit einer geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit verbunden, unabhängig vom Stadium der Tumoren.

Die Bakterienkolonien, die am meisten Schaden anrichteten, waren Veillonella-, Prevotella- und Streptococcus-Bakterien, die alle leichter auf einer Maske wachsen können.

Die Tumorprogression war mit einer Anreicherung von Veillonella, Prevotella, Streptococcus und Rothia Bakterien verbunden. Die gezüchteten Mikroben infiltrieren die Lunge und beeinflussen die Genexpression.

In einer weiteren Auswertung führte die Kultur von Veillonella parvula in Mäuselungen zur Expression von Entzündungsproteinen, erhöhter Expression von IL-17 und dem Vorhandensein von immunsuppressiven Zellen.

„Angesichts der Ergebnisse unserer Studie ist es möglich, dass Veränderungen im Lungenmikrobiom als Biomarker zur Vorhersage der Prognose oder zur Stratifizierung von Patienten für die Behandlung verwendet werden könnten“, sagte Segal.

Längeres Tragen einer Maske belastet nicht nur Herz und Lunge, sondern kultiviert auch ein mikrobielles Milieu, das mit größerer Wahrscheinlichkeit die Lunge infiltriert und eine Krebsumgebung schafft.