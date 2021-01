Statistiker: Lockdowns funktionieren nicht, weil sie Menschen dazu zwingen, sich an weniger Orten zu versammeln

Autor und Statistiker William M. Briggs argumentiert, dass Lockdowns nicht funktionieren, weil sie die Menschen dazu zwingen, sich an weniger Orten wie Supermärkten zu versammeln und daher Viren schneller verbreiten, als wenn die Menschen sich frei bewegen dürfen.

Briggs schreibt auf LockdownSkeptics.org: „Ein Lockdown wird den Virus schneller verbreiten, als wenn die Menschen in Freiheit bleiben.“

Der Autor merkt an, dass ein Lockdown nicht dasselbe ist wie eine Quarantäne. Bei einem Lockdown haben die Menschen nur eine begrenzte Auswahl an Orten, an denen sie sich versammeln dürfen, was bedeutet, dass diese Orte belebter sind und somit ein Virus leichter übertragbar machen.

„Lockdowns sind lediglich Zwangsversammlungen“, schreibt Briggs. „Menschen, die sich im Lockdown befinden, dürfen sich aus ihren Wohnungen herauswagen, um „lebenswichtige“ Aktivitäten zu erledigen, wie zum Beispiel Geld in von Oligarchen betriebenen Geschäften auszugeben. Diese Läden sind Sammelpunkte, wo die Menschen konzentriert werden. Einige dürfen Jobs annehmen, beispielsweise die Unterstützung von Geschäften die von Konzernen betrieben werden. “

Briggs merkt an, dass die Abriegelung die Menschen in weniger Bereiche draußen konzentriert, bevor sie „dann wieder nach drinnen gezwungen werden.“

Wenn Menschen gezwungen sind miteinander mehr Zeit in Innenräumen zu verbringen, ist „es klar, dass dieser Fehler die Ausbreitung viel schneller voran treibt“. Sobald eine Person angesteckt ist, wird sie es sofort an diejenigen in seinem Haus weitergeben. Wenn die Menschen in Freiheit und daher getrennter wären, würde sich der Fehler immer noch auf alle ausbreiten, aber langsamer (die Geschwindigkeit hier ist relativ) “, schreibt er.

„Lockdowns zwängen Menschen zusammen. Die Orte, an die sie sich wagen dürfen, sind eingeschränkt und konzentrieren daher den Kontakt. Sie zwingen Menschen in ihre Häuser, wo sich die offensichtliche Kontaktzeit erhöht. Lockdowns konzentrieren Kontakträume und -zeiten “, schließt Briggs.

Die Behauptung von Briggs wird auch durch die Art und Weise gestützt, wie Menschen ihre Freizeit unter Sperrung verbringen. Da die meisten Geschäfte, Kinos und anderen Unterhaltungsstätten geschlossen sind, strömen Menschen in Großstädten massenhaft in Parks oder Strände, in denen „soziale Distanzierung“ praktisch unmöglich ist, weil so viele Menschen in der Nähe sind.

In London waren die Raten von COVID-19-Infektionen nach der Abriegelung im November höher als vor deren Beginn.