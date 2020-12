Stabschef des Weißen Hauses: Trump und Abgeordnete werden mit Beweisen „zurückschlagen“

Im Kampf um die Präsidentschaft erfährt Donald Trump enorme Unterstützung aus der eigenen Partei. Der Abgeordnete Barry Moore sagte beispielsweise: „Für mich hat Donald Trump die republikanische Partei verändert. So viele von uns haben in der Vergangenheit im Wahlkampf durch ihn profitiert. Jetzt braucht er uns und es ist Zeit aufzustehen.“

Mark Meadows, der Stabschef des Weißes Hauses, berichtete über ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und mehreren Mitgliedern des Kongresses. In dem Meeting wurde, so Meadows, über den angeblichen Wahlbetrug gesprochen. „Mehrere Mitglieder des Kongresses haben gerade ein Treffen im Oval Office mit Präsident [Trump] beendet“, schrieb Meadows am Montag (21. Dezember) auf Twitter. Er fügte hinzu, dass sie „sich darauf vorbereiten, mit den zahlreichen Beweisen über den Wahlbetrug zurückschlagen.“