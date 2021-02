Sie glaubt an die Kraft der KI

Noch nicht genug Mist gebaut, geht sie schon die nächste Geschwätzrunde an.

Also ob sie noch nicht genug Schaden angerichtet hat und gerade erst noch eine Billion Euro für die Klimarettung raushauen wollte aber es vermurkst hat, Impfstoff zu bestellen, reißt Ursula von der Leyen schon wieder das Maul auf, wie Heise schreibt:

Ursula von der Leyen: “Ich glaube an die Kraft von KI”

Ist die völlig wahnsinnig geworden?

Künstliche Intelligenz (KI) ist für Ursula von der Leyen die Schlüsseltechnologie des von ihr ausgerufenen “digitalen Jahrzehnts” in Europa. “Ich glaube an die Kraft von KI”, bekannte die EU-Kommissionspräsidentin am Donnerstag bei der Online-Konferenz “Masters of Digital” des Branchenverbands Digital Europe. Die Technik kann ihrer Ansicht nach “das Leben von Millionen Menschen verändern, teils auch buchstäblich retten”.