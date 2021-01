Schweiz im Lockdown

Die Schweiz geht wegen der „britischen Virusvariante“ in die Sperrung. Eine Analyse.

Die Schweizer Bundesregierung entscheidet sich ab nächster Woche für eine weitreichende Sperrung . Dies, obwohl alle Indikatoren seit November rückläufig sind und die Maßnahmen ab Mitte Dezember – wie bereits in Deutschland – keine zusätzlichen Auswirkungen hatten (siehe Grafik oben). Für die Wahrnehmung der nunmehr befugten „nicht essentieller Beziehung“ gibt es auch keine wissenschaftliche Evidenz .

Auslöser für die Regierungsentscheidung war die Entstehung der potenziell ansteckenden „britischen Virusvariante“ . Es war jedoch klar, dass die Coronavirus-Saison in den Wintermonaten ihren Höhepunkt erreichen würde. Nach Angaben der WHO ist der starke Anstieg der Infektionen im früheren „Lockdown-Modell“ Irland nicht auf die britische Variante zurückzuführen . Dies war auch in Osteuropa (Tschechische Republik, Slowenien, Ungarn usw.) nicht der Fall.