Schweden: Impfpässe werden “wahrscheinlich erforderlich sein” für Einkaufen, Essen gehen, Reisen und für Treffen mit geliebten Menschen

Die Schweden werden ein Zertifikat mit dem Nachweis der Impfung benötigen, um an alltäglichen Aktivitäten teilnehmen zu können, sagte ein Regierungsbeamter.

Die schwedische Gesundheitsministerin Lena Hallengren kündigte auf einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz die Absicht der Regierung an, den Einwohnern, die eine COVID-19-Impfung erhalten haben, ein “digitales Impfzertifikat” zur Verfügung zu stellen, das es ihnen ermöglicht, “ins Ausland in den Urlaub zu reisen oder einen geliebten Menschen zu treffen.”

Die Ministerin sagte, sie sei davon überzeugt, dass ein “Impfzertifikat wahrscheinlich genauso wünschenswert ist, wie geimpft zu werden”, was Spekulationen aufkommen ließ, dass die digitale Kennung für den Zugang zu internationalen Reisen notwendig werden könnte, ebenso wie für alltägliche Aktivitäten wie Einkaufen und Essen gehen.

Schweden, die den Impfstoff erhalten haben, haben bereits Anspruch auf ein Impfzertifikat vom Impfstoffanbieter; der digitale Pass” wird es diesen Menschen ermöglichen, eine Kopie auf ihrem Handy zu haben.

Anders Ygeman, Schwedens Minister für digitale Entwicklung, erklärte, dass es das Ziel der Regierung ist, dass die Arbeit so schnell wie möglich voranschreitet und die digitale Infrastruktur bis zum Sommer”, genauer gesagt bis zum 1. Juni, fertiggestellt ist.

“Wenn Schweden und die Länder um uns herum beginnen, sich zu öffnen, wird es wahrscheinlich erforderlich sein, einen Impfausweis zu haben, um zu reisen und an anderen Aktivitäten teilzunehmen”, sagte er und erwähnte, dass Unternehmen, wie z. B. Restaurants, eine Anforderung für den Nachweis der Impfung einrichten, bevor sie Personen Zugang gewähren.

Schwedens Ankündigung folgt der von Dänemark, das seine eigenen Pläne bekannt gab, ein “Impfpass”-Programm zu etablieren, um diejenigen zu identifizieren, die geimpft worden sind.

Der dänische Finanzminister Morten Bodskov schlug vor, dass “in drei, vier Monaten ein digitaler Corona-Pass fertig sein wird, der zum Beispiel für Geschäftsreisen verwendet werden kann”, berichtete die Associated Press.

Der Minister bemerkte, dass die Rückkehr des Reisens “absolut entscheidend” für die Herstellung der wirtschaftlichen Stabilität des Landes und die Wiedereröffnung von Unternehmen sei. Zu diesem Zweck werden die dänischen Bürger bis Ende des Monats auf eine Website zugreifen können, auf der angegeben ist, ob sie einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben oder nicht. Darüber hinaus wird der digitale Pass”, so Bodskov, ein zusätzlicher Ausweis sein, den man auf seinem Mobiltelefon haben kann und der dokumentiert, dass man geimpft wurde.”

Lars Sandahl Sørensen, Geschäftsführer des Verbands der dänischen Industrie, deutete an, dass der “Impfpass” ein langfristiges Arrangement sein wird und erklärte, dass die Bürger “viele Jahre lang vom Corona-Pass profitieren werden”, da er “Reisen und die Teilnahme am kulturellen Leben in Dänemark ermöglichen wird.”

In den letzten Wochen hat sich die Präsidentin der EU-Kommission für einen EU-weiten “Impfpass” ausgesprochen. In einem Gespräch mit portugiesischen Medien sagte Ursula von der Leyen, es sollte “eine medizinische Anforderung sein, ein Zertifikat zu haben, das beweist, dass man geimpft wurde.”

Der Präsident begrüßte die Idee, dass Impf-“Pässe” genutzt werden könnten, um Reisen zwischen den Mitgliedsstaaten der EU zu kontrollieren und sagte: “Was auch immer entschieden wird – ob es Vorrang oder Zugang zu bestimmten Gütern gibt – ist eine politische und rechtliche Entscheidung, die auf europäischer Ebene diskutiert werden sollte.”

Das Weltwirtschaftsforum (WEF), dessen Vorstandsvorsitzender Klaus Schwab bekanntlich den Huxley’schen “Great Reset” vorschlug, hat bereits vor einigen Monaten mit der Arbeit an Impfstoff-“Pässen” begonnen.

In Zusammenarbeit mit der Schweizer Stiftung The Commons Project entwickelt das WEF die CommonPass-Plattform, ein Teil ihres Common Trust Network, das es Passagieren ermöglicht, “nachzuweisen, dass sie die gesundheitlichen Einreisebestimmungen ihres Reiseziels erfüllen.”

Auf der CommonPass-Website wird erklärt, dass die “Plattform prüft, ob die Labortestergebnisse oder Impfunterlagen der Person (1) aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen und (2) die gesundheitlichen Anforderungen des Landes erfüllen, in das sie einreisen möchten.”

Laut der WEF-Website generiert die Plattform bei Erfüllung der Anforderungen ein einfaches Ja/Nein-CommonPass-Zertifikat, mit dem der Reisende seine Konformität nachweisen kann, ohne persönliche Gesundheitsdaten preiszugeben.”

Das CommonPass-Framework ist die Antwort des WEF auf “die Herausforderung, wie man seine (einer Nation) Grenzen wieder öffnen und Reisen und Handel wieder aufnehmen kann, während man gleichzeitig die Gesundheit der Bevölkerung schützt.”

“Während sie darüber nachdenken, Grenzbeschränkungen, Quarantäne und Abriegelungen zu lockern, brauchen Regierungen und die Industrie ein vertrauenswürdigeres Modell für die Validierung des Gesundheitszustands von Personen.”

Das WEF sieht es als “nicht praktikabel” und “eine überwältigende Belastung” für die Regierungen an, wenn einzelne Länder ihre eigenen Standards für Einreisebestimmungen festlegen.

Laut der WEF-Website möchte die Organisation das “Passport”-System zentralisieren, um “Einzelpersonen einen digitalen Zugang zu ihren Gesundheitsinformationen zu ermöglichen, es für Einzelpersonen einfacher zu machen, die Anforderungen jedes Reiseziels zu verstehen und einzuhalten, und dazu beizutragen, dass nur überprüfbare Laborergebnisse und Impfunterlagen aus vertrauenswürdigen Quellen für die Zwecke des grenzüberschreitenden Reisens und Handels vorgelegt werden.”

Christoph Wolff, Leiter des Bereichs Mobilität beim WEF, betonte die offensichtliche Notwendigkeit eines vernetzten Gesundheitsprüfungsprozesses für internationale Reisen: “Einzelne nationale Antworten werden nicht ausreichen, um diese globale Krise zu bewältigen.”

“Verbote, Blasen und Quarantänen mögen kurzfristigen Schutz bieten, aber Industrie- und Entwicklungsländer brauchen gleichermaßen einen langfristigen, flexiblen und risikobasierten Ansatz wie CommonPass.”