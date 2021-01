Risiko für zukünftige Generationen?! Peru und die Verhandlungsprobleme mit Pfizer über Big Pharmas „rechtliche Immunität“ für Covid-19-Impfstoff

Peru ist in einer Sackgasse mit Pfizer was die Verhandlungen für einen Covid-19-Impfstoff betrifft. So das Gesundheitsminister des Landes, unter Berufung auf einen Konflikt über rechtliche Immunität für die Pharma-Firma, die die Souveränität von Peru untergraben könnte.

Während Beamte seit dem Sommer in ständigem Kontakt“ mit Pfizer stehen, gerieten die Gespräche im letzten Monat inmitten von Kontroversen“ über einige Klauseln des Abkommens, einschließlich derer, die mit der Preisgestaltung und der Lieferung verbunden sind. Weitere Probleme sind die rechtliche Immunität für den Pharmariesen für den Fall, dass die Impfung zu Tod oder Verletzungen führt, sagte Gesundheitsministerin Pilar Mazzetti am Dienstag gegenüber Gesetzgebern.

„Mit Pfizer gibt es einige Details, bei denen es keine Einigung gibt“, sagte Mazzetti und fügte hinzu: „Das hat mit Preisen und dem Lieferplan zu tun“ sowie „dem Verzicht auf wichtige Elemente wie … gerichtliche Immunität.„

Es ist richtig, dass man den Impfstoff braucht, aber es ist auch richtig, dass es Aspekte gibt, die mit Aspekten unserer Souveränität zu tun haben, die das Land schützen muss … es hat mit dem Risiko für zukünftige Generationen zu tun.

Die Gesundheitschefin merkte an, dass die meisten Aspekte der Verhandlungen unter einer Vertraulichkeitsvereinbarung geschützt sind, und deshalb keine weiteren Details über den laufenden Streit anbieten könne, versicherte aber, dass die Gespräche weitergehen. „Wir hoffen, dass die Kontroverse gelöst wird, so dass wir in der Lage sein werden, zu bestimmen, wann der Impfstoff ankommt“, fuhr sie fort.

Obwohl das Land Ende November eine endgültige Vereinbarung mit Pfizer über fast 10 Millionen Impfstoffdosen bekannt gab, sagte Mazzetti, dass der Prozess ins Stocken geraten sei, nachdem einige Klauseln in der Vereinbarung eine eingehendere Analyse“ erforderten, um festzustellen, ob sie mit peruanischem Recht vereinbar sind.

Die lateinamerikanische Nation ist nicht die erste, die in den Gesprächen mit der Pharmafirma Bedenken über den Haftungsverzicht äußert. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bemerkte letzten Monat, dass es ganz klar ist, dass sie nicht für irgendwelche Nebenwirkungen verantwortlich sind. Wenn Sie ein Alligator werden, ist das Ihr Problem“. Beamte in Argentinien haben ähnliche Sorgen geäußert.

Die Weltbank sagte am Dienstag, dass sie mit mehr als 100 Ländern zusammenarbeitet, um das Problem anzugehen, sei es durch lokale Gesetzesinitiativen oder andere Prozesse. Der Präsident der Weltbankgruppe, David Malpass, wies auch darauf hin, dass die Agentur bis Juni 160 Milliarden Dollar an Ressourcen verteilen will, um den Entwicklungsländern zu helfen, Impfungen zu erhalten und die Pandemie zu bekämpfen.

Obwohl die Impfung von Pfizer von Gesundheitsbehörden in einer Reihe von Ländern – wie auch von der Weltgesundheitsorganisation – zugelassen wurde, sind mehrere alarmierende Berichte über unerwünschte Reaktionen nach Impfungen aufgetaucht. Zuletzt verstarb plötzlich eine Kinderchirurgie-Assistentin in Portugal, nachdem sie Anfang der Woche die Impfung erhalten hatte, während zwei Pflegeheimbewohner in Norwegen wenige Tage nach der Einnahme der ersten Dosis verstarben. Es bleibt jedoch unklar, ob die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff standen.

Peru hat klinische Studien für Coronavirus-Impfstoffe durchgeführt, die von einer Reihe anderer Firmen entwickelt wurden – darunter die chinesische Sinopharm, AstraZeneca, eine britisch-schwedische Firma, und die US-amerikanische Johnson & Johnson – und verhandelt derzeit über Lieferungen von 20 verschiedenen Labors, sagte der Gesundheitschef. Die Gespräche mit AstraZeneca gerieten im Oktober ebenfalls ins Stocken, da die Regierung angab, dass die Firma nicht genügend Daten über ihren Impfstoff geliefert hatte, aber die Verhandlungen mit dieser Firma laufen laut Reuters ebenfalls weiter.