Quo Vadis, Corona-Wahn ? (OP-ED)

This is here to stay. Jene These haben wir und andere alternative Medienzweige seit Anbeginn der Corona-Hysterie unverblümt in den Raum gestellt. Womit die in suspekter Windeseile aus den Boden gestampfte antivirale Infrastruktur gemeint ist. Wer immer noch der felsenfesten Überzeugung sein mag, dass das Ende des Schreckens greifbar nah sei, der hat sich leider geschnitten und hört offenbar nicht richtig zu. Denn mittlerweile macht etwa die Bundesregierung auch keinen Hehl mehr daraus, dass der War on Viruses soeben erst seine Geburtsstunde zelebriert hat.

Bundeskanzlerin Merkel hat der deutschen Bevölkerung jüngst klipp und klargemacht, dass unsere Grundrechte ein Relikt der Prä-Covid-Ära sind. Diese seien nunmehr „neue Freiheiten“ und kämen solange nicht in die Tüte, bis so gut wie die gesamte Population durchgeimpft sei. Ferner ergänzte sie, dass angesichts der neuen „Corona-Mutanten“ damit gerechnet werden müsse, dass die Vakzination kein One-Way-Ticket sein würde, sondern eine saisonale Angelegenheit, wie die Grippeimpfung. Sprich Sie sollen alljährlich Ihre Ärmel hochkrempeln, um im Gegenzug ihre „Neuen Freiheiten“ zu genießen.