Psychologische Manipulation: Medien propagieren, dass reiche Leute Ihnen voraus sind, um den Coron-Impfstoffe zu erhalten

Ein weiterer Bericht ist aufgetaucht, der nahelegt, dass die hohen Tiere der Gesellschaft versuchen, den Impfstoff gegen das Coronavirus (COVID-19) vor allen anderen zu bekommen, um eine größere Nachfrage nach der unerwünschten Impfung zu erzeugen.

Der jüngste Vorfall ereignete sich im Overlake Medical Center in Bellevue, Washington, das anscheinend eine E-Mail an 100 seiner Wohltäter verschickte, in der es ihnen eine besondere “Einladung” anbot, sich impfen zu lassen.

“Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir 500 neue freie Termine in der Overlake COVID-19-Impfklinik haben”, hieß es in der E-Mail, die auch einen speziellen Zugangscode für eine vorrangige Anmeldung enthielt.

Irgendwie haben die Medien diese durchgesickerte E-Mail in die Hände bekommen und verbreiten sie nun in einem Versuch, die Leute zu verärgern, die sich nun denken: Hey, das ist nicht fair! Warum sollten sie es zuerst bekommen? Ist es, weil sie reich sind und ich nicht.

Man kann sich das wie umgekehrte Psychologie vorstellen, die in ähnlicher Weise in anderen Berichten vom Dezember verwendet wurde, in denen behauptet wurde, dass Prominente ihre exklusiven Ärzte für einen vorrangigen Zugang zu chinesischen Virusimpfstoffen mit bis zu 25.000 Dollar pro Person bezahlen.

Laut Overlake Medical Center waren die Liste der 100 Wohltäter, die ihre E-Mail erhielten, “Freiwillige, pensionierte Krankenschwestern und Ärzte, alle Mitarbeiter und etwa 100 Spender aus unserer Stiftungsdatenbank.”

“Wir erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben, indem wir eine Teilmenge unserer Spender einbezogen haben und keine breitere Outreach-Strategie zur Besetzung dieser Termine angenommen haben, und wir entschuldigen uns dafür”, fügte die Einrichtung in einer Erklärung hinzu.

In dieser Erklärung heißt es weiter, dass die Absicht und Verpflichtung des Krankenhauses immer darin bestand, jeden uns zur Verfügung gestellten Impfstoff sicher, angemessen und effizient zu verabreichen.

In Wahrheit sitzt die Regierung wahrscheinlich auf einer Schwemme von Coronavirus-Impfstoffen, die niemand haben will

Gouverneur Jay Inslee meldete sich später zu Wort – denn warum nicht? – mit der Andeutung, dass die Prioritäts-Zugangsliste “unbeabsichtigt” war, und mehr ein Fehler war als eine tatsächliche Politik.

“Wenn sie tatsächlich eine VIP-Liste bevorzugt haben, dann ist das nicht der richtige Weg.” erklärte Inslee. “Das ist für uns nicht akzeptabel. Wir müssen jedem eine faire Chance auf den Impfstoff geben.”

Auch hier können Sie wahrscheinlich sagen, dass es eine ganze Menge von umgekehrter Psychologie im Spiel ist, um zu versuchen, mehr Interesse an der gescheiterten Impfstoffe zu wecken.

Die Torpfosten verschieben sich weiter, und es ist wahrscheinlich, dass die Regierung auf zig Millionen Impfstoffen gegen das Coronavirus (COVID-19) sitzt, die niemand haben will, weshalb Berichte wie dieser weiterhin veröffentlicht werden.

Da die Overlake Medical Center Einladungsliste seit dem widerrufen worden war, sind diejenigen die auf der Liste waren wahrscheinlich nicht diejenigen die Impfstoffe in erster Linie haben wollen und nun dadurch passend aus dem Schneider sind.

“Klassischer Verkaufstrick: Erhöhen Sie den Wunsch nach dem Produkt, indem Sie diesen als limitiert und rar bezeichnen.