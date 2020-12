Pressekonferenz der Ukraine hält explizit an der Korruption von Hunter und Joe Biden fest

Ein Video von einer Pressekonferenz in der Ukraine geht viral. Es ist das Follow-up zu einer Video-Pressekonferenz, die die Ukraine vor über einem Jahr veröffentlicht hat und in der Mitglieder des ukrainischen Parlaments von Präsident Zelensky und Präsident Trump die Untersuchung von Korruption in Milliardenhöhe in der Ukraine forderten, die mit den USA in Verbindung steht. Das Video soll Dokumentar- und Augenzeugeninformationen über die Korruption liefern – und die Figuren der Familie Biden spielen eine prominenet Rolle in der Geschichte.

Das Video dauert über eine Stunde – und nicht alles davon betrifft die Familie Biden. Dieser Beitrag zitiert die Teile der Pressekonferenz, die an Bidens Familie wegen Korruption Adressiert sind. Das Wesentliche dabei ist, dass Demokraten trotz des fehlens jeglicher Beweise, von Trumps angeblicher Kriminalität besessen sind jedoch ihr gewählter Fahnenträger außerordentlich korrupt ist.

In der Tat würde ich argumentieren, dass Biden einer der korruptesten Politiker in Amerika ist.

Ich glaube, dass Biden die erste Person ist, die jemals in den höchsten Bereichen der Regierung gedient hat – dem Senat und der Vizepräsidentschaft -, die sein Land an die höchsten ausländischen Bieter verkauft hat. Es ist eine Beleidigung für alles, wofür Amerika seit seiner Gründung gestanden hat und dass massiver Wahlbetrug dieser Person erlauben könnte, einen Fuß in das Oval Office zu setzen.

Hier nun das Video, gefolgt von Zitaten aus dem Video zu Joe und Hunter Biden. Ich empfehle Nabu Leaks für weitere Informationen, vergrößerte Bilder der relevanten Dokumente mit Namen der Bidens, Audios von Telefonanrufen zwischen Biden und dem ehemaligen Präsidenten Poroshenko, nachdem Trump die Wahl gewonnen hat, und das vollständige Protokoll der Pressekonferenz.

Aus der Einleitung:

Bei einer der ersten Pressekonferenzen vor etwa einem Jahr zeigten wir Banktransaktionen über Hunderttausende von Dollar an die Familie des ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden, nämlich an seinen Sohn Robert Hunter Biden. Letzterer war Mitglied des Vorstands der berüchtigten Gasförderungsfirma Burisma.

Burisma gehört dem flüchtigen Minister aus der Janukowitsch-Ära, Mykola Zlochevsky.

Die Aufnahme von Biden in die Burisma-Führung und die Bezahlung seiner Dienste ist nichts anderes als eine politische Deckung, die Zlochevsky vor dem ukrainischen Recht, nämlich vor dem Strafgesetzbuch, schützte.

Zwei ausländische Zeugen, deren Identitäten geschützt sind – Zeuge 1 und Zeuge 2 – traten vor, um über die Fakten des Falles auszusagen. Konstantyn Kulyk, der Leiter der Gruppe der Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine, erklärte, was die Zeugen boten:

Ein Zitat aus einer Aussage eines Zeugen:

„Alle beschriebenen Finanztransaktionen waren fiktiv. Und es wurde viel Geld in der Ukraine bezahlt, so dass die staatlichen Behörden ein Auge zudrückten.“

Schnitt

Im Zeitraum von November 2014 bis Oktober 2015 bemerkten die Zeugen seltsame wiederkehrende Zahlungen, die auf Anweisung von Oleh Nelin (Zlochevskys Assistent in der Werchowna Rada der Ukraine) vom Konto der BURISMA HOLDINGS LTD, das für die persönlichen Bedürfnisse von Mykola Zlochevsky eröffnet wurde, bei der lettischen PrivatBank AS auf das Konto der amerikanischen Firma ROSEMONT SENECA BONAI LLC überwiesen wurden.

Die Zeugen lenkten die Aufmerksamkeit auf diese Zahlungen, da etwa 20 Mal derselbe ungerade Betrag wiederkehrte – 83.333,33 $ als Bezahlung für Beratungsleistungen.

Schnitt

Im Zeitraum von November 2014 bis Oktober 2015 wurde das von den Ukrainern gestohlene Geld, das sich auf dem Konto der BURISMA HOLDINGS LTD bei der lettischen PrivatBank AS befand, auf das Konto der ROSEMONT SENECA BONAI LLC bei der amerikanischen Bank MORGAN STANLEY in Form von Zahlungen in Höhe von insgesamt 3,4 Millionen US-Dollar für Beratungsleistungen überwiesen.

Schnitt

Dies ist eine Zahlung für die politische „Deckung“, die Biden für Zlochevsky zur Verfügung gestellt hat.

Das Video bietet ein anschauliches Bild, das den Fluss des Geldes und der Gefälligkeiten zeigt:

Andrii Derkach nahm die Erzählung auf. Er konzentrierte sich auf Joe Bidens Gespräche mit dem ehemaligen Präsidenten Poroschenko, wenn Viktor Shokin, ein Staatsanwalt, begann in Zlochevskys Graft suchen. Wie wir alle wissen, prahlte Biden offen damit, Geld aus den USA zurückzuhalten, wenn Poroschenko nicht Shokin feuerte.

Die Pressekonferenz enthaltet ein Audio vom 16. November 2016, einem Gespräch zwischen Biden und Poroschenko. Es drehte sich um Bidens Einfluss und Geld – und er führte Außenpolitik hinter Trumps Rücken. Die Männer sprachen im Februar 2017 erneut. Zu diesem Zeitpunkt überschüttete joe Biden mit Komplimenten Poroschenko.

Die ukrainische Regierung hat es auf Joe Biden abgesehen. Die Ukrainer wissen, dass Biden geholfen hat, eine korrupte Regierung in ihrem Land zu stützen, und dass er mächtig davon profitiert, dies zu tun. Kein Wunder, dass dieses Video nun viral gegangen ist.