Polizei von der Kamera gefilm wie sie ihre eigenen Lockdown Regeln verletzen

Ein Bürger hat die britische Polizei dabei erwischt, wie sie bei einer Begegnung, die mit der Kamera festgehalten wurde, ihre eigenen Abriegelungsregeln verletzt hat.

Der Clip zeigt einen Mann, der sich vier Beamten nähert, die an einem Tisch sitzen und Kaffee trinken.

Unter den Beschränkungen der Stufe 4 und nun auch unter der landesweiten Abriegelung als Ganzes ist es gegen die Regeln, an einem Tisch zu sitzen und Getränke oder Essen zu konsumieren, da alle Kneipen, Cafés und Restaurants mit Ausnahme der Take-Away-Dienste geschlossen sind.

„Beamte, können Sie mir bitte sagen, in welcher Stufe wir uns befinden?“, fragt das Mitglied der Öffentlichkeit.

The lockdown police know it’s all bullishit. The rules, the masks, the tickets. But they’re exempt, so they’re fine with it. It’s probably fun for some of them, the ones who became police for the thrill of wielding power. pic.twitter.com/2z4YpAAZxz