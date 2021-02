P(l)andemie: Die rote Linie ist längst überschritten – Der “Große Neustart” muss gestoppt werden

Es gibt viele Millionen von Menschen, natürlich vornehmlich in den USA, die angesichts einer Biden-Präsidentschaft immer unruhiger werden. Aufgrund der direkt nach der Amtseinführung durchgeführten Executive Orders und zahlreicher anderer Maßnahmen mehr als verständlich. Aber auch aufgrund der Zwangsmaßnahmen in dieser P(l)andemie. Trotz allem gibt es einen “Silberstreifen am Horizont”; eine andere Art, die Situation zu bewerten.

Mit Biden im Weißen Haus gibt es keine Unklarheit mehr darüber, was konservative Kräfte in den USA tun und was sie erreichen müssen. Jeder weiß nun, wer wo steht und welche Einsätze auf dem Tisch liegen.

Mit Trump im Oval Office haben sich eine Menge kritischer Geister im Glauben an eine “Systemänderung” bequem eingerichtet. Bis hin zu dem Punkt, dass sie sich untätig zurück lehnten. Sie glaubten tatsächlich, dass das System repariert und die Korruption von innen heraus beendet werden könnte, und zwar ohne große Anstrengungen ihrerseits. Trump hat viele konservativen Kräfte letztlich faul gemacht.