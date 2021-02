P(l)andemie: Das Establishment benötigt einen tödlicheren “Virus”, weil die Fragen der Menschen immer größer werden

Es ist eine allgemeine Regel, dass korrupte Volkswirtschaften dazu neigen, auf Basis von Glauben und nicht auf Basis von Fundamentaldaten zu arbeiten. Und um es klar zu sagen, es geht nicht so sehr um den naiven Glauben, dass das System stabil oder funktional ist. Nein, es geht eher darum, dass die Massen den Glauben haben, dass die beiden Themen Korruption und Instabilität niemals entgleisen werden. Die meisten Menschen sind nicht so dumm, wie die Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) und die Zentralbanker glauben – fast jeder weiß, dass das System kaputt ist, sie weigern sich nur, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Betrug auffliegen wird oder dass man es seitens IGE und Bankster gar scheitern lässt.

Das alte Mantra “too big to fail” ist schlichtweg ein Irrglaube. NICHTS ist zu groß, um zu scheitern, und das schließt die US-Wirtschaft, den US-Dollar und das ausgeklügelte Kabuki-Theater dahinter ein, das beide noch über Wasser hält. Alles, was es für einen Großteil der