Ohne Lockdowns oder Maskenzwang hat Florida etwa gleichviele Krankenhausaufenthalte wie in der Grippesaison 2018

Uns wird gesagt, dass unsere Freiheiten eingeschränkt werden müssen, um Krankenhäuser vor der Erreichung apokalyptischer Belagszahlen zu bewahren. Aber was ist, wenn diese Zahlen nur höher als normal sind und nicht in die Nähe von apokalyptischen Werten kommen? Und was ist, wenn diese Lockdowns nichts dazu beitragen, die Werte zu senken?

Wenn es einen Ort gibt, an dem wir diese Hypothese überprüfen können, dann ist es Florida, wo es kein Lockdowns oder Maskenpflicht gibt. Tatsächlich strömen die Menschen von außerhalb des Staates dorthin, um Urlaub zu machen, Konferenzen abzuhalten und sogar um zu leben. Natürlich würden wir erwarten, dass die Krankenhäuser aus allen Nähten platzen, wenn die Zahlen mit Lockdowns und Maskenzwang steigen und fallen, richtig?

Nun, eigentlich kann man kaum einen Anstieg der Krankenhauseinweisungen im Sunshine State gegenüber den Vorjahren erkennen, und das aktuelle Niveau scheint auf dem Niveau der Grippesaison 2018 zu liegen, die eher eine pandemische Grippe war als andere Grippen der letzten Jahre. Und im Jahr 2018 haben wir als Nation nichts getan, um die Freiheitsrechte einzuschränken.

Es gibt viele Debatten darüber, wie eine COVID-Krankenhauseinweisung zu zählen ist, angesichts der ausufernden und beispiellosen Tests von Menschen im Vergleich zu vergangenen Grippen. Aber eine einfache Möglichkeit, einen Äpfel-zu-Äpfel-Vergleich zu vergangenen Grippesaisonen zu beobachten, ist, die gesamte durchschnittliche tägliche Zählung der Krankenhauseinweisungen jetzt mit den Vorjahren zu vergleichen und diese Zahlen pro Kopf an die bestehende Bevölkerung anzupassen. Mit anderen Worten: Wenn alle COVID-Patienten legitimerweise wegen COVID dort sind, würden wir einen enormen Anstieg der Gesamtzahl der Menschen sehen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wegen irgendeiner Krankheit im Krankenhaus sind. Florida sieht einfach keinen gigantischen Anstieg.

Hier ist, wie die Mathematik funktioniert: der US-Gesundheitsdienst HHS erfasst die tägliche Gesamtzahl der Krankenhausaufenthalte in allen Bundesstaaten seit dem 1. Januar 2020. Wenn Sie die durchschnittlichen täglichen Gesamtkrankenhausaufenthalte in Florida für das vierte Quartal 2020 nehmen, finden Sie einen Durchschnitt (an manchen Tagen sind es mehr, an manchen weniger) von 43.150.

Natürlich habe ich mich gefragt, wie hoch die Belagszahlen in den vergangenen Jahren waren, denn die Florida Agency for Health Care Administration veröffentlicht vierteljährliche Daten von Krankenhauszählungen für einige der letzten Jahre. Ich begann mit dem ersten Quartal 2018, das die härteste Grippesaison seit einem Jahrzehnt beinhaltete. Wenn man die gesamte Krankenhauszählung über die 90 Tage vom 1. Januar bis zum 31. März mittelt, kommt man auf 41.094 Personen im Krankenhaus an einem durchschnittlichen Tag. Bereinigt um die damalige Bevölkerung wären das 1.972 Krankenhausaufenthalte pro 1 Million Menschen. Im Vergleich dazu waren es 1.998 pro 1 Million für dieses letzte Quartal 2020 mit COVID als vorherrschender Krankheit.

Wie Sie sehen können, waren die Krankenhauszahlen für das vierte Quartal 2020 zwar etwa 6-8 % höher als im vierten Quartal der beiden Vorjahre, aber kaum höher als in den ersten Quartalen jedes Jahres. Der Grund, warum der Vergleich mit den schlimmsten Monaten der Vorjahre fair ist, liegt darin, dass klar geworden ist, dass die Grippe für dieses Jahr vorbei ist und dass COVID-19 die diesjährige Version der Grippe ist. Da die Grippefälle um 98,8 % zurückgegangen sind, kann man davon ausgehen, dass die Zahl der Grippefälle im Januar nicht so stark ansteigen wird, wie es in der Hochsaison der Fall ist.

In anderen Staaten können die Befürworter von Lockdowns theoretisch behaupten, dass der Grund dafür, dass die Zahlen in den Krankenhäusern nicht schlechter sind, in den Maßnahmen liegt, die sie ergreifen. Allerdings dient Florida als perfekte Kontrollgruppe, da es dort keinen Lockdown gibt und seit mehreren Monaten keine landesweiten Beschränkungen gelten.

Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir als Nation Hunderte von Milliarden Dollar in Krankenhäuser gesteckt haben, um dieses Virus zu behandeln, im Vergleich zu vergangenen Grippesaisonen. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte, auf die wir vorbereitet sind, ist also viel höher als in der Vergangenheit.

Auf Anhieb sind die Zahlen für das vergangene Quartal aufgebläht, weil der HHS am 6. Oktober seine Richtlinien aktualisiert hat, die von den Krankenhäusern verlangen, die Personen in „Beobachtungsbetten“ als Teil der Zählung zu berücksichtigen. Die Daten der vergangenen Jahre enthielten keine Beobachtungsbetten, sondern nur stationäre Betten, in denen Menschen mehr als 24 Stunden verblieben.

Auch weil die Nation wegen dieses Virus in Panik ist, ist im Gegensatz zur Grippesaison 2018 die Schwelle für Menschen, die ins Krankenhaus gehen, wahrscheinlich viel niedriger als in vergangenen Grippesaisonen. Obwohl es definitiv einige Menschen gibt, die schwer an diesem Virus erkrankt sind, haben wir beschlossen, dieses Virus im Krankenhaus viel großzügiger zu behandeln als jedes andere Virus. Krankenhäuser erhalten höhere Erstattungssätze für die Behandlung von COVID-19-Patienten. Allerdings sind viele der Fälle nicht unbedingt auf klinischem Niveau.

Wie ich schon im November bemerkte, ist eine Krankenhauseinweisung erforderlich, um jemanden mit Remdesivir zu behandeln, dem einzigen von der FDA zugelassenen Medikament, das am 22. Oktober zugelassen wurde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein gewisser Prozentsatz dieser Menschen nicht kränker ist als ein typischer Grippepatient, der ambulant behandelt werden würde, aber das Remdesivir macht eine Einweisung ins Krankenhaus erforderlich.

Nimmt man alle diese Faktoren in ihrer Gesamtheit, vor allem in einem Staat wie Florida ohne Lockdowns, dann ist klar geworden, dass der gesamte Vorwand für das Herunterfahren unserer Freiheiten auf Fehlinformationen und fehlenden Kontext aufgebaut ist. Mit anderen Worten, diese 900.000 prognostizierten zusätzlichen Todesfälle in Verbindung mit Arbeitslosigkeit durch Lockdowns sind völlig aus der Luft gegriffen.