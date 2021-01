Ohne Impfpass keine Reisen mehr: Anzahl Länder und Fluggesellschaften die es unterstützen steigt weiter an

Die New York Times räumt ein, dass die Pläne zu einem „dystopischen System führen könnten, das die Rechte von Menschen einschränken würde, die sorgfältig darauf geachtet haben, eine Infektion zu vermeiden und sich nicht impfen lassen können oder wollen“

Mehrere Länder haben angedeutet, dass sie Impfpässe einführen wollen, was bedeutet, dass jeder, der ihre Grenzen überquert, nachweisen muss, dass er gegen das Coronavirus geimpft wurde.

Es wird berichtet, dass die südafrikanische Regierung daran arbeitet, ein komplettes Covid-19-Impfstoff-„ID-System“ einzuführen, das nicht nur die so genannten „Pässe“ umfasst, sondern auch die „Verwaltung und Überwachung des Covid-19-Impfstoffs“ sowie „ein integriertes Track-and-Trace-System“ und „ein Dashboard-System … zur Erfassung der Gründe für die Impfverweigerung“ beinhaltet.

Der COVID-Kampf des Landes ist in den letzten Wochen in die Kritik geraten, nachdem dort eine angebliche Super-„Mutation“ des Virus entdeckt wurde.

Das südafrikanische Gesundheitsministerium hat angekündigt, dass alle Bürger, die sich impfen lassen, in ein nationales Register aufgenommen und mit einem Impfausweis versehen werden.

Unterdessen hat in Europa ein weiteres Land angekündigt, das Impfpass-System zu übernehmen: Die ukrainischen Gesundheitsbeamten kündigten an, dass alle geimpften Personen in eine elektronische Gesundheitsdatenbank aufgenommen werden.

„Wenn die Impfpasspflicht auf internationaler Ebene eingeführt wird, werden ukrainische Ärzte in der Lage sein, umgehend ein Impfzertifikat auszustellen“, sagte der leitende Sanitätsarzt der Ukraine Viktor Liashko.

Ein weiteres Land, das angeblich über die Einführung von COVID-Pässen nachdenkt, ist Russland. Die New York Times berichtete: „Die russische Regierung erwägt die Ausstellung von Coronavirus-Gesundheitszertifikaten, die das Reisen und den Handel für geimpfte Personen erleichtern könnten.“

Die Times zitierte den Leiter des Ausschusses für öffentliche Gesundheit des russischen Parlaments, Dmitri Morozov, der sagte, dass ein Covid-Pass „sehr wichtig und notwendig“ sei.

„Das ist großartig, das ist die neue Welt“, soll Morozov gesagt haben.

Die Times bemerkte auch, dass „ein regionaler Gouverneur in Russland, Radi Khabirov, am Montag vorschlug, dass Covid-Pass-Inhaber Rabatte in Geschäften erhalten, als Anreiz für Menschen, das Zertifikat zu erhalten.“

In dem Bericht heißt es weiter: „Der Sprecher von Präsident Putin, Dmitri Peskow, sagte am Dienstag, die Regierung erwäge die Ausgabe von Covid-Pässen.“

Nachdem der Times-Bericht veröffentlicht wurde, dementierten russische Staatsmedien, dass ein COVID-Pass-Schema zur Reisebeschränkung von Peskow oder dem Kreml diskutiert worden sei.

„Wir sind im Moment weit von einem einheitlichen Standpunkt zu diesem Thema entfernt, es gibt keine einheitlichen Ansätze oder einen Konsens zu diesem Thema“, sagte Peskow, fügte aber hinzu, dass „dieses Thema im Umlauf ist, es wird ausgearbeitet.“

Interessanterweise zeichnet die New York Times, die über die Einführung des COVID-Passes in anderen Ländern berichtet hat, in ihrer Berichterstattung über Russland, das möglicherweise dasselbe tut, ein viel düstereres Bild: „Die Gegner befürchten ein dystopisches System, das die Rechte von Menschen einschränken würde, die sorgfältig darauf geachtet haben, eine Infektion zu vermeiden und sich nicht impfen lassen können oder wollen.“

„Russland hat eine düstere, in der Sowjetära verwurzelte Geschichte der Kontrolle der Bewegungen der Bürger durch ein Aufenthaltsgenehmigungssystem, das nie ganz abgeschafft wurde“, heißt es in dem Bericht der Times weiter.

Wenn Russland es also tut, ist es schlecht, aber wenn andere Länder es tun, ist es Teil der Wiederherstellung der „offenen Gesellschaft“. Hmmmm.

Während zahlreiche Länder sich nun langsam auf die Einführung von Impfpässen zubewegen, scheinen die Fluggesellschaften die Idee voll und ganz angenommen zu haben und haben sie im Wesentlichen bereits eingeführt.

Die Fluggesellschaft Emirates hat angekündigt, den „digitalen Reisepass“ der IATA auszuprobieren, mit dem Passagiere den Nachweis über Covid-19-Tests und andere Einreisebestimmungen beim Fliegen erbringen können.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer von Emirates, sagte: „Während internationale Reisen so sicher wie immer sind, gibt es angesichts der aktuellen weltweiten Pandemie neue Protokolle und Reiseanforderungen.“

„Wir haben mit der IATA an dieser innovativen Lösung gearbeitet, um die von Ländern und Regierungen geforderten Informationen zu vereinfachen und digital in unsere Airline-Systeme zu übertragen, und zwar auf sichere und effiziente Weise“, so Al Redha und fügte weiter hinzu: „Wir sind stolz darauf, eine der ersten Fluggesellschaften der Welt zu sein, die diese Initiative pilotiert, die ein verbessertes Kundenerlebnis bietet und die Reisebedürfnisse unserer Kunden bequemer macht.“

Wie wir im vergangenen November berichteten, erwartet die IATA, die weltweit größte Lobbygruppe für den Luftverkehr, die vollständige Einführung der COVID-Reisepass-App in den ersten Monaten des Jahres 2021.

Andere Fluggesellschaften, darunter United Airlines und Cathay Pacific, haben das System der IATA bereits getestet.

In der Zwischenzeit hat American Airlines Berichten zufolge eine Partnerschaft mit dem Anbieter für biometrische Authentifizierung VeriFLY geschlossen, um ihre eigene COVID-Reisepass-App zu entwickeln, die in den nächsten Tagen ausgerollt werden soll.

„Wir unterstützen die Implementierung eines globalen Programms, das COVID-19-Tests für Reisende in die Vereinigten Staaten vorschreibt, und wir wollen alles tun, was wir können, um das Reisen zu einem nahtlosen Erlebnis für die Kunden zu machen“, sagte Julie Rath, die Vizepräsidentin für Kundenerfahrung bei American Airlines, in einer Erklärung.

Der Besitzer von Virgin Atlantic, Richard Branson, hat sich ebenfalls hinter die Idee des Impfpasses gestellt und sagte CNBC, dass er hofft, dass es bald „ein Stück Papier mit einem Impfnachweis geben wird, das die Leute benutzen können, um in ein Flugzeug zu kommen, ohne getestet zu werden oder in Quarantäne zu müssen.“

„Impfung ist alles. Sobald vor allem gefährdete Menschen geimpft sind, denke ich, dass alle Arten von Geschäften wieder aufmachen können: Restaurants, Reiseunternehmen, Kreuzfahrtgesellschaften“, erklärte Branson.

Das Narrativ von der Einführung von Impfpässen ist mittlerweile so allgegenwärtig, dass es überraschend wäre, wenn sie nicht weltweit eingeführt würden, obwohl sogar die Weltgesundheitsorganisation davor gewarnt hat, dass solche Programme auf keinen Fall eingeführt werden sollten, solange es keinen Beweis dafür gibt, dass Impfungen Immunität gegen das Coronavirus verleihen können.

„Geimpft zu sein, sollte internationale Reisende nicht davon befreien, andere Maßnahmen zur Verringerung des Reiserisikos einzuhalten“, betonte das WHO-Komitee während seiner Sitzung am 14. Januar.

Andere haben gewarnt, dass die Einführung von Impfpässen unweigerlich zu einer Zweiklassengesellschaft führen wird und verhindert werden muss.

„Der Immunitätspass könnte zu einem ‚Pass für Privilegien‘ werden und die Kluft zwischen denen, die bereits eine komfortable Position in der Gesellschaft haben, und denen am Rande der Gesellschaft verstärken“, warnt Dr. Israel Butler, Leiter der Advocacy-Abteilung bei der Civil Liberties Union for Europe.