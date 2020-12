Österreich gegen den Trend und daher gegen die digitale Währung

Die Österreichische Nationalbank hat eine Informationskampagne zur Unterstützung von Bargeld gestartet. Ob sie sich damit auf Kollisionskurs mit der EZB befindet, bleibt abzuwarten. Der Widerstand gegen dieses Vorhaben, das Papiergeld abzuschaffen und alle in eine digitale Währung zu zwingen, wird steigen. Ich würde erwarten, dass Sie den gleichen Widerstand in den Vereinigten Staaten aufkommen sehen werden, und wenn die Demokraten das noch einmal versuchen, wird dies nur einer der Gründe sein, um eine Rebellion zu rechtfertigen. Sie haben die Wirtschaft mit ihren Abschottungsmaßnahmen erwürgt, was vor allem die unteren Klassen getroffen hat, die nicht von zu Hause aus arbeiten können. Aber das ist typisch für die Eliten, denn sie beurteilen die Welt nur nach ihrer eigenen Klasse und werden nie mit jemandem von den Great Unwashed reden.

Diese Finanzterroristen wissen, dass sie eine kurze Zündschnur haben. Sie werden sich sehr anstrengen, um ihre Agenda 2030 bis 2022 auf den Weg zu bringen. Schwab hat sein Buch an alle Staatsoberhäupter der Welt und an die Gouverneure und Premierminister aller Staaten/Provinzen der Welt geschickt. Das ist sein kommunistisches Manifest, wie seiner Meinung nach die Welt laufen sollte – der typische arrogante Akademiker ohne Praxiserfahrung, genau wie Marx. Es sind immer diese Arten von Menschen, die nichts von der Not und dem Verlust von Leben spüren, die sie auf der Welt entfesseln. Er behauptet, die Welt MUSS sein Manifest akzeptieren, um „Revolutionen zu vermeiden“, die in der Tat wegen dieses Mannes stattfinden werden. Ich verstehe nicht, wie Akademiker so elitär sein können, dass sie einen Krieg rechtfertigen, solange er in ihr Land der Träume führt.

Schwab hat sogar den Papst mit einbezogen, der im Kommunismus aufgewachsen ist. Der Papst hat, wie Marx, die Religion und das Gebot „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut“ aufgegeben, um dieses neue Zeitalter des Marxismus zu umarmen, das wir am Ende Schwabismus nennen könnten – was nicht einmal originell ist.