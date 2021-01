Ökoterroristen -Willkommen bei der neuen terroristischen Bewegung

In London hatten wir die Extinction Rebellion, die sehr gewalttätig wurde. Jetzt haben wir Menschen die Gasleitungen auf einer koordinierten Basis absichtlich in die Luft sprengen und versuchen, Verwüstung zu schaffen und Menschen gewalttätig die Heizung abzudrehen. Dies wird in der Tat ein Teil des Anstiegs der zivilen Unruhen sein, und wir sollten erwarten, dass dies in Zukunft viel häufiger vorkommen wird. Bill Gates steht voll und ganz hinter den Lockdowns und möchte, dass die Gesellschaft für Jahre eingeschlossen wird. Dies geschah, um die Menschen zu reduzieren und das würde seiner Meinung nach das CO2 reduzieren. Er hat eindeutig mehr Geld als Verstand und ist offensichtlich nicht sehr klug. Er finanziert das Einbringen von Partikeln in die Luft, um das Sonnenlicht zu reduzieren und die globale Erwärmung zu stoppen. Sein gesamter Glaube ist linear und frei von jeglicher historischer Analyse. Dieser Kerl kann dem Planeten wirklich schaden und am Ende weit mehr Menschen töten als alle Verrückten der Vergangenheit – ZUSAMMEN!