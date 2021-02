Oberster US-Kommandant: Wir müssen von einer „sehr realen Möglichkeit“ ausgehen, dass wir vielleicht Atomwaffen gegen China, Russland, einsetzen müssen

Der Leiter des Strategischen Kommandos der USA warnte in einem Beitrag, der in diesem Monat am U.S. Naval Institute veröffentlicht wurde, dass es eine “reale Möglichkeit” gäbe, dass die Vereinigten Staaten in einem nuklearen Konflikt mit China oder Russland enden könnten und dass das strategische Spielbuch aktualisiert werden müsse, um davon auszugehen, dass diese spezielle Art von Konflikt eine “sehr reale Möglichkeit” sei.

STRATCOM-Kommandeur Adm. Charles Richard warnte, dass das US-Militär seine Herangehensweise ändern müsse, sonst würden wir uns wahrscheinlich “auf den Konflikt vorbereiten, den wir bevorzugen, anstatt auf einen, den wir wahrscheinlich erleben werden.”

Richard schrieb:

Im U.S. Strategic Command schätzen wir die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Einsatzes als gering, aber nicht als “unmöglich” ein, insbesondere in einer Krise und angesichts der Tatsache, dass unsere nuklear bewaffneten Gegner ihre Fähigkeiten weiter ausbauen und sich weltweit durchsetzen. Darüber hinaus geht es bei der Risikobewertung nicht nur um die Wahrscheinlichkeit, sondern auch um die Folgen, die sich daraus ergeben. Wir können Ereignisse, die derzeit unwahrscheinlich erscheinen, aber im Falle ihres Eintretens katastrophale Folgen haben würden, nicht abtun oder ignorieren.

Während sich das DoD auf die Terrorismusbekämpfung konzentriert hat, haben Russland und die Volksrepublik China (VRC) begonnen, internationale Normen und den Weltfrieden aggressiv herauszufordern, indem sie Machtinstrumente und Gewaltandrohungen in einer Weise einsetzen, wie man sie seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges nicht mehr gesehen hat – und in einigen Fällen in einer Weise, wie man sie während des Kalten Krieges nicht gesehen hat, wie z.B. Cyberattacken und Bedrohungen im Weltraum. Es überrascht nicht, dass sie sogar die globale Pandemie ausnutzen, um ihre nationalen Agenden voranzutreiben. Diese Verhaltensweisen sind destabilisierend und erhöhen, wenn sie unkontrolliert bleiben, das Risiko einer Großmachtkrise oder eines Konflikts.

Richard warnte, dass die strategischen Fähigkeiten Russlands und Chinas weiter zunehmen und dass es “ernüchternd” sei, die Fortschritte zu sehen, die sie machen.

“China macht weiterhin technologische Sprünge in jedem Bereich”, schrieb Richard. “Über seine konventionellen Waffensysteme hinaus investiert es weiterhin erhebliche Ressourcen in Hyperschall- und fortschrittliche Raketensysteme sowie in den Ausbau seiner Weltraum- und Weltraumabwehrfähigkeiten.”

Richard merkte ausdrücklich an, dass die USA in Bezug auf China “mehr auf die Handlungen der VR China achten müssen als auf ihre erklärte Politik.”

Während die VR China seit den 1960er Jahren eine “No First Use”-Politik verfolgt – die besagt, dass sie niemals zuerst eine Atomwaffe einsetzen wird -, sollte uns der Aufbau fortschrittlicher Fähigkeiten zu denken geben”, schrieb er. “Diese Politik könnte sich innerhalb eines Wimpernschlages ändern. Peking strebt nach Fähigkeiten und operiert in einer Art und Weise, die mit einer Strategie der minimalen Abschreckung unvereinbar ist und ihm eine ganze Reihe von Optionen gibt, einschließlich eines begrenzten Einsatzes und einer Erstschlagsfähigkeit.”

“Es besteht die reale Möglichkeit, dass eine regionale Krise mit Russland oder China schnell zu einem Konflikt mit Atomwaffen eskalieren könnte, wenn sie einen konventionellen Verlust als Bedrohung für das Regime oder den Staat empfinden”, fuhr er fort. “Folglich muss das US-Militär seine grundsätzliche Annahme von ‘der Einsatz von Nuklearwaffen ist nicht möglich’ zu ‘der Einsatz von Nuklearwaffen ist eine sehr reale Möglichkeit’ ändern und handeln, um dieser Realität zu begegnen und abzuschrecken. Wir können die nukleare Abschreckung nicht auf die gleiche Weise angehen. Sie muss auf das dynamische Umfeld, mit dem wir konfrontiert sind, zugeschnitten und weiterentwickelt werden.”

“Wir müssen uns an das heutige strategische Umfeld anpassen, indem wir die Bedrohungen unserer Gegner und ihr Entscheidungskalkül verstehen. Wir müssen auch den Spießrutenlauf des Großmachtwettbewerbs mit unseren nuklear bewaffneten Konkurrenten annehmen. Durch einen ganzheitlichen Prozess der Risikobewertung können wir die nationalen Ressourcen und die militärische Bereitschaft besser aufeinander abstimmen, um die strategische Sicherheit zu gewährleisten”, schloss er. “Letzten Endes kommt es auf die Bedrohung zurück. Solange wir nicht zu einem umfassenden Verständnis darüber kommen, was die Bedrohung ist und was wir dagegen tun können, riskieren wir, von unseren Gegnern in Verlegenheit gebracht zu werden – oder vielleicht sogar Schlimmeres.”