Brisant! (nur noch im Archiv zu finden) 2010: Warum die WHO eine Pandemie gefälscht hat

Forbes.com: “Die Welt durchlebt eine echte Pandemie. Die Beschreibung als Fake ist falsch und unverantwortlich”, behauptet die Agentur auf ihrer Website. Ein WHO-Sprecher lehnte es ab, zu spezifizieren, von wem oder was diese “Beschreibung” stammt, aber der Hauptankläger ist schwer zu ignorieren.

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats (PACE), ein Menschenrechtswächter, untersucht öffentlich die Motive der WHO bei der Ausrufung einer Pandemie.

Tatsächlich hat der Vorsitzende des einflussreichen Gesundheitsausschusses, der Epidemiologe Wolfgang Wodarg, erklärt, die “falsche Pandemie” sei “einer der größten Medizinskandale des Jahrhunderts”.

Selbst innerhalb der Behörde hat der Direktor des WHO-Kollaborationszentrums für Epidemiologie in Münster, Dr. Ulrich Kiel, die Pandemie im Wesentlichen als Schwindel bezeichnet. “Wir sind Zeugen einer gigantischen Fehlallokation von Ressourcen [bisher 18 Milliarden Dollar] in Bezug auf die öffentliche Gesundheit”, sagte er.

Sie haben Recht. Das war nicht nur Übervorsichtigkeit oder einfache Fehleinschätzung. Die Ausrufung der Pandemie und das ganze Hupkonzert seither spiegeln schiere Unehrlichkeit wider, die nicht durch medizinische, sondern durch politische Bedenken motiviert ist.

Zweifelsohne hat sich die Schweinegrippe als wesentlich milder erwiesen als die gewöhnliche saisonale Grippe. Nach Schätzungen des U.S. Centers for Disease Control and Prevention tötet sie nur mit einem Drittel bis einem Zehntel der Rate. Daten aus anderen Ländern wie Frankreich und Japan deuten darauf hin, dass sie weitaus zahmer ist als diese.

Nach dem zu urteilen, was wir in Neuseeland und Australien (wo die Epidemien beendet wurden) gesehen haben, und nach dem, was wir anderswo auf der Welt sehen, werden wir in dieser Saison deutlich weniger Grippetote haben als sonst. Das liegt daran, dass die Schweinegrippe die saisonale Grippe verdrängt und als eine Art Impfung gegen den viel tödlicheren Stamm wirkt.

Hatte die WHO irgendwelche Anzeichen für diese Milde, als sie im Juni die Pandemie ausrief?

Auf jeden Fall, wie ich damals schrieb. Damals war die Pandemie bereits elf Wochen alt, und die Schweinegrippe hatte weltweit nur 144 Todesopfer gefordert – die gleiche Zahl, die alle paar Stunden an der saisonalen Grippe stirbt. (Schätzungsweise 250.000 bis 500.000 pro Jahr nach den eigenen Zahlen der WHO.) Die mildesten Pandemien des 20. Jahrhunderts töteten mindestens eine Million Menschen.

Aber wie konnte die Organisation eine Pandemie deklarieren, wenn ihre eigene offizielle Definition “gleichzeitige Epidemien weltweit mit enormen Zahlen von Todesfällen und Krankheiten” verlangte. Der Schweregrad – also die Anzahl der Todesfälle – ist entscheidend, denn die Grippe verursacht jedes Jahr “eine globale Ausbreitung der Krankheit.”

Ganz einfach. Im Mai verkündete die WHO, zugegebenermaßen als direkte Reaktion auf den Ausbruch der Schweinegrippe im Monat zuvor, eine neue, auf die Schweinegrippe abgestimmte Definition, die den Schweregrad als Faktor einfach eliminierte. Man könnte nun eine Pandemie mit null Todesfällen haben.

Unter Beschuss steht die Organisation, die dreist über die Änderung lügt, was jeder mit einem Internetanschluss bestätigen kann. In einer virtuellen Konferenz Mitte Januar erklärte WHO-Schweinegrippe-Chef Keiji Fukuda: “Hat die WHO ihre Definition einer Pandemie geändert? Die Antwort ist nein: Die WHO hat ihre Definition nicht geändert.” Zwei Wochen später bestand er auf einer PACE-Konferenz darauf: “Schwere Todesfälle zu haben, war nie Teil der WHO-Definition.”

Sie haben es getan; aber warum?

Zum Teil war es CYA (Cover your ass//rette deinen Arsch) für die WHO. Die Agentur verlor an Glaubwürdigkeit, als sie sich weigerte, die Vogelgrippe H5N1 zu einer Pandemie zu machen und bis zu 150 Millionen Menschen weltweit zu töten, wie ihr “Grippe-Zar” 2005 vorausgesagt hatte.

Auf der ganzen Welt beherzigten die Nationen die Warnungen und gaben riesige Summen für die Entwicklung von Impfstoffen und andere Vorbereitungen aus. Als dann die Schweinegrippe auftauchte, strich die WHO das Wort “Vogelgrippe” und fügte das Wort “Schweinegrippe” ein, und die Generaldirektorin der WHO, Margaret Chan, prahlte arrogant: “Die Welt kann jetzt die Früchte der Investitionen der letzten fünf Jahre in die Pandemievorsorge ernten.”

Aber hier ist mehr als bürokratisches Eigeninteresse am Werk.

Bizarrerweise hat die WHO ihre gefälschte Pandemie auch ausgenutzt, um eine hart linke politische Agenda voranzutreiben.

In einer Rede im September sagte WHO-Generaldirektorin Chan, dass “Gesundheitsminister” die “verheerenden Auswirkungen” der Schweinegrippe auf ärmere Länder ausnutzen sollten, um die Botschaft zu verbreiten, dass “Veränderungen in der Funktionsweise der Weltwirtschaft” notwendig seien, um “Wohlstand auf der Grundlage von” Werten “wie Gemeinschaft, Solidarität, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit” zu verteilen. Sie erklärte weiter, dass sie als Waffe gegen “die internationale Politik und die Systeme, die die Finanzmärkte, die Wirtschaft, den Handel und die Außenpolitik regieren, eingesetzt werden sollte.”

Chans Traum liegt nun in Trümmern.

Alles, was die WHO getan hat, so Wodart von PACE, ist, “einen großen Teil der Glaubwürdigkeit zu zerstören, die sie haben sollte, was für uns von unschätzbarem Wert ist, wenn es einen zukünftigen Schrecken gibt, der sich als Killer in großem Ausmaß herausstellen könnte.”