Der norwegische Virologe Birger Sørensen behauptet, dass das Coronavirus aus einem Labor stammt. In einem Interview mit der schwedischen Zeitung Fria Tider sagte er, es sei „offensichtlich“, dass das Virus nicht aus dem Tierreich über gesprungen sei. Der Virologe stützt sich dabei auf die Struktur des Virus und die Art und Weise, wie es sich unter Menschen verbreitet.

„Als die US-Behörden 2018 eine Inspektion in Wuhan durchführten, wurde es als Risikolabor bezeichnet“, so Sørensen gegenüber der Zeitung.

Der norwegische Virologe wies darauf hin, dass es schon früher Fälle gegeben hat, in denen Viren aus Laboren entwichen sind und es sich daher nicht um eine sehr kontroverse Behauptung handelt. „Es gibt viele Labore, die versehentlich Viren freigesetzt haben. Der ursprüngliche SARS-Virus wurde in Singapur freigesetzt“, sagte er und bezog sich dabei auf einen Vorfall im November 2003.

„Es gibt viele Beispiele für Viren, die aus Laboren der Klassen 3 und 4 entkommen sind. Ich denke, das Coronavirus ist irgendwann zwischen der zweiten Augusthälfte und Anfang September 2019 ausgebrochen. Es gibt eine Menge Informationen, die das zeigen“, sagte Sørensen.

Die Tatsache, dass sich das Virus schnell unter Menschen verbreiten konnte, zeigt laut dem norwegischen Forscher, dass es bereits im Labor für den Menschen angepasst wurde. Sørensen betonte, dass bisher niemand gezeigt hat, dass es sich natürlich entwickelt hat.

Als die Coronarpandemie ausbrach, beschloss Sørensen, das Virus zusammen mit dem britischen Onkologen Angus Dalgleish und dem Statistiker Andres Susrud zu erforschen. Ihre erste Studie, die erklärt, wie das Virus an Rezeptoren in menschlichen Zellen bindet, wurde im Mai dieses Jahres in der Zeitschrift Quarterly Reviews of Biophysics Discovery veröffentlicht.

Ihre zweite Studie, in der sie argumentieren, dass das Virus aus einem Labor stammt, wurde von mehreren Zeitschriften abgelehnt.