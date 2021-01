Neun katholische Bischöfe und große Finanziers sterben in einer einzigen Woche, was für „seltsame“ Dinge doch in letzter Zeit passieren

Glaubt irgendjemand an diesem Punkt immer noch, dass nicht zu seltsame Dinge auf der ganzen Welt passieren, seltsame Zufälle, die immer schwieriger zu glauben sind? Und wenn sie sich der Durchführung einer kleinen „hausgemachten“ Untersuchung widmen, werden sie die seltsamen Zufälle erkennen, die stattfinden und die keinen Sinn ergeben. Es gibt viele von den Weltführern, die dem Globalismus am meisten unterworfen sind, sie treten sie zurück oder „verschwinden“ einfach von den Titelseiten der Nachrichten.

Schauen sie mal, gerade gestern sind zwei sehr wichtige Leute aus der Finanzelite der Welt gestorben. Zum einen ein Mitglied einer der mächtigsten Familien der Welt: Benjamin de Rothschild, Bankier und Vorsitzender der Finanzgruppe Edmond de Rothschild, der offiziell an einem Herzinfarkt starb.

Donald Tober Bild: Getty

Übrigens, auch gestern erfuhren wir vom Selbstmord des Tycoons Donald Tober in New York. Tober, 89, der CEO und Miteigentümer von Sugar Foods war, die den künstlichen Süßstoff Sweet’N Low zu einem Grundnahrungsmittel und fast allgegenwärtig in der Ernährung der Amerikaner machten, stürzte sich am frühen Freitagmorgen aus dem Fenster seiner luxuriösen Park Avenue Wohnung in Manhattan. Begründet wurde der Selbstmord mit der Parkinson-Krankheit, an der er litt.

Doch damit nicht genug: Erst gestern starb der australische Geschäftsmann und Manager der legendären Band INXS, Christopher Mark, im Alter von 66 Jahren an einem Lymphom.

Und es gibt weitere Todesfälle, laut der Website „Aci Prensa“ sind in der letzten Woche, vom 8. bis 15. Januar, neun katholische Bischöfe aus drei Kontinenten gestorben, angeblich durch das Coronavirus. Neun Bischöfe für dieselbe Krankheit scheint zu viel, um ein Zufall zu sein.

Vier Bischöfe starben am 13. Januar: Bischof Philip Tartaglia aus Glasgow, Schottland, der 70 Jahre alt wurde; Bischof Moses Hamungole aus Monze, Sambia, der im Alter von 53 Jahren starb; Bischof Mario Cecchini aus Fano, Italien, der 87 Jahre alt wurde; und der emeritierte Erzbischof von Rio de Janeiro, Brasilien, Kardinal Eusebio Oscar Scheid, der 88 Jahre alt wurde.

Am 11. Januar starb Luis Adriano Piedrahita Sandoval, 74, in Santa Marta, Kolumbien, angeblich an Komplikationen, die durch das COVID-19 verursacht wurden. Bischof Cástor Oswaldo Azuaje von Trujillo, Venezuela, 69 Jahre alt, wurde der erste venezolanische Bischof, der nach der Ansteckung mit dem Virus am 8. Januar starb.

Bischof Florentin Crihalmeanu von der griechisch-katholischen Eparchie Cluj-Gherla (Rumänien) ist am 12. Januar im Alter von 61 Jahren gestorben. Der emeritierte Bischof von Zielona Góra-Gorzów (Polen), Msgr. Adam Dyczkowski, starb am 10. Januar im Alter von 88 Jahren und der italienische Erzbischof, Msgr. Oscar Rizzato, starb am 11. Januar im Alter von 91 Jahren.

Es ist zu zufällig, dass so viele relevante Menschen in der gleichen Woche und bei dem, was auf der ganzen Welt passiert, sterben, nicht wahr? Das ist der Punkt, an dem wir aufhören.