Neues britisches Gesetz erlaubt der Polizei Zugriff auf medizinische Daten von Bürgern die in Quarantäne sind

Wie das digitale Medienportal mpr21 unter Berufung auf das offizielle Dokument, das auch wir hier bei euskalnews.com wiedergeben, berichten, hat die britische Regierung in aller Stille ein neues Gesetz verabschiedet, das der Polizei den Zugriff auf vertrauliche Daten des National Health Service (NHS) von Personen erlaubt, die unter Quarantäne stehen.

Der NHS erhält medizinische Daten über eine Website oder einen Telefonanruf, wenn eine Person positiv auf das Coronavirus getestet und gebeten wird, sich für 10 Tage zu isolieren. Der NHS kann auch Informationen über jeden anfordern und sammeln, der mit der oben genannten Person in Kontakt war.

Die Trennlinie zwischen dem Gesundheitssystem und der Polizei ist verschwunden

Gemäß der geänderten Gesundheitsschutzverordnung kann die Polizei auf Daten zugreifen, die aus Tests und Rückverfolgungen “zum Zweck der Verhinderung, Untersuchung, Aufdeckung oder Verfolgung von Verstößen gegen diese Verordnung” gewonnen wurden.

Zu den Straftaten gehören das Abhalten von Massenversammlungen mit mehr als 30 Personen oder das Öffnen einer Betriebsstätte, gegen die eine Schließungsverfügung gemäß den Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus ergangen ist.

Die Vertraulichkeit von Krankenakten ist das Fundament eines jeden öffentlichen Gesundheitssystems, doch die britische Regierung hat sie abgeschafft, als sie am dringendsten benötigt wurde. Die neue Regel wird die Menschen davon abhalten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen oder medizinische Informationen an irgendjemanden weiterzugeben, geschweige denn an das Gesundheitssystem.

Die Regierung hat diese Reform verabschiedet, ohne das Parlament zu konsultieren.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die britische Regierung für ihre Angriffe auf die ärztliche Schweigepflicht kritisiert wird. Im vergangenen Sommer wurde aufgedeckt, dass die Kontaktverfolgungs-App des britischen Gesundheitsdienstes NHS gegen Datenschutzgesetze verstieß und die persönlichen Berichte der Nutzer 20 Jahre lang speicherte.

Nicht nur die vertraulichen Daten, die vom NHS offengelegt werden, geben Anlass zu wachsender Besorgnis, sondern auch die Art und Weise, wie diese Daten gesammelt werden, verstößt gegen die Grundfreiheiten. Die NHS-Kontaktverfolgungs-App soll eigentlich verpflichtend sein, aber britischen Bürgern wird der Zugang zur Arbeit verwehrt, wenn sie sie nicht nutzen.

Außerdem wurde den Nutzern mit Besuch der Polizei gedroht, wenn sie sich weigern, die App herunterzuladen. Die britische Polizei wurde auch dafür kritisiert, dass sie gegen Bürger vorgeht, die gegen die Beschränkung verstoßen haben, und dass sie versucht, die Privatwohnungen derjenigen zu betreten, die verdächtigt werden, gegen die Gesundheitsmaßnahmen zu verstoßen.