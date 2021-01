NEUES ASSANGE-UPDATE: Keine Auslieferung, aber Richterin stellt sich auf die Seite der US-Regierung

In diesem Video besprechen wir die Entscheidung von Richterin Vanessa Baraitser bezüglich des Auslieferungsantrags von Julian Assange an die USA und was ihre Entscheidung, die Auslieferung abzulehnen, beeinflusst hat. Darüber hinaus wird erläutert, was diese Entscheidung für die Zukunft der freien Presse bedeutet und was Unterstützer noch tun können, um zu helfen. Mit dabei sind auch Aussagen von WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson, Assanges Verlobte Stella Morris und Rebecca Vincent, Direktorin für internationale Kampagnen bei Reporter ohne Grenzen.