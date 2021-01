Neue US-Klage richtet sich gegen Diskriminierung aufgrund des Impfstatus

An George Washingtons Geburtstag, dem 22. Februar, werden die Verfassungsrechtler Greg Glaser und Ray Flores vor dem Bundesgericht in Sacramento erscheinen, um eine Verfügung zu beantragen, die alle Amerikaner sofort vor Diskriminierung aufgrund des Impfstatus schützt.

Glaser und Flores vertreten The Control Group, eine kürzlich abgeschlossene Pilotstudie unter ungeimpften Amerikanern, die eine 1.248% bessere Gesundheit für ungeimpfte Erwachsene und 1.099% bessere Gesundheit für ungeimpfte Kinder zeigt.

In der Bundesbeschwerde, die im Dezember 2020 beim U.S. District Court of California – Eastern District, Sacramento eingereicht wurde, geben Glaser und Flores an:

„Als eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit wird dieser verfassungsrechtliche Fall respektvoll von wissenschaftlich orientierten patriotischen Amerikanern, einschließlich Familienmitgliedern des US-Militärs, vorgebracht. Die amerikanische Bevölkerung ist derzeit dabei, durch chronische Krankheiten dezimiert zu werden, die auf ein verletztes und dysfunktionales Immunsystem zurückzuführen sind … Der Datensatz der Kontrollgruppe liefert einen profunden Beweis dafür, dass die Impfstoffexposition in der Tat die Hauptursache für die aktuelle Krise der öffentlichen Gesundheit dieser Nation ist.“

Die Zusammenfassung wie folgt:

„Amerika stirbt an der gegenwärtigen Entwicklung chronischer Krankheiten. Unsere Pilotumfrage der Kontrollgruppe hat gezeigt, dass es sich um Impfstoffe handelt, die den Tod unseres Landes verursachen. Und selbst die Eingaben der Regierung machen deutlich, dass Impfstoffe unvermeidlich unsicher sind. Es gibt keine einzige Behörde wie die US-amerikanische Food and Drug Administration, die eine Petition zur Heilung der gesamten Nation einreichen kann, und auch kein einziges Gesetz wie SB277, das aufgehoben werden kann, um diese Nation von der gegenwärtigen Plan zu heilen. Aus diesem Grund fordern Ray Flores und ich eine umfassende Erleichterung in Form einer Durchführungsverordnung, die Diskriminierung aufgrund des Impfstatus verhindert. Wenn wir uns durchsetzen, wird jeder Amerikaner vor einer obligatorischen Impfung geschützt. “ Mehr Details in der Quelle.