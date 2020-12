Neue Studie zeigt Strahlung von drahtlosen Geräten kann Brustkrebs verursachen

childrenshealthdefense.org

Eine Meta-Analyse von acht Studien zeigt, dass die Strahlenbelastung durch Mobiltelefone, iPads und Laptops das Brustkrebsrisiko signifikant erhöht, insbesondere bei Frauen über 50 Jahren.

Die Meta-Analyse-Studie (eine statistische Analyse, die die Ergebnisse mehrerer wissenschaftlicher Studien kombiniert) untersuchte acht Studien, die zwischen 1996-2015 veröffentlicht wurden. Das höchste Risiko wurde bei Frauen über 50 Jahren festgestellt.

Es gibt viele Studien, die einen kausalen Mechanismus liefern können. Zum Beispiel wurde gezeigt, dass die Exposition gegenüber Hochfrequenz (RF) Strahlung (die Strahlung, die von drahtlosen Geräten ausgestrahlt wird) eine Abnahme der Melatoninproduktion verursachen kann, und Studien haben gezeigt, dass reduzierte Melatoninspiegel zu Brustkrebs führen können.

Dr. John West, ein Spezialist für Brustkrebs, hat Fallstudien veröffentlicht, die diese Befunde klinisch untermauern. West veröffentlichte einige dieser Fälle in einer 2013 erschienenen Arbeit, „Multifocal Breast Cancer in Young Women with Prolonged Contact between Their Breasts and Their Cellular Phones.“ Diese Fälle zeigen, dass Brustkrebs bei Frauen unter 40 Jahren auftritt, obwohl Brustkrebs bei so jungen Frauen selten ist, wenn es keine familiäre Vorgeschichte oder genetische Veranlagung gibt.

Vier Fälle von Frauen im Alter von 21 bis 39 Jahren zeigen multifokalen invasiven Brustkrebs. Die Ausbreitung der Tumore und die Tatsache, dass alle diese Frauen angaben, ihr Smartphone im BH zu tragen, deutet auf einen möglichen Zusammenhang mit der Strahlenbelastung durch Mobiltelefone hin.

West ist kürzlich dem Beirat von Physicians for Safe Technology beigetreten, einer Organisation von Ärzten und Gesundheitsfachleuten, deren Ziel es ist, eine vertrauenswürdige Führung bei der Förderung einer sichereren Nutzung von Technologie zu bieten.

Andere Ärzte berichten von ähnlichen Erkenntnissen. In einem Video, das von Kevin Kunze, dem Produzenten des Films „Mobilize“, veröffentlicht wurde, präsentiert Dr. Robert Nagourney den Fall einer seiner Patientinnen namens Donna, einer jungen, gesunden, sportlichen Frau, die ihr Handy in ihrem BH aufbewahrte und Brustkrebs entwickelte. Die Ausbreitung der Tumore in ihrer Brust ähnelt der Form des Handys.

Eine 10-Jahres-Studie der US-Regierung fand klare Beweise dafür, dass Handys Krebs verursachen. Die Studie wurde vom National Toxicology Program (NTP), der US-Expertenbehörde für Giftstoffe, durchgeführt und war die größte Studie ihrer Art. Die Ergebnisse wurden durch eine weitere große Studie eines führenden wissenschaftlichen Gremiums, des Ramazzini-Instituts, bestätigt.

Dennoch wies die Federal Communication Commission (FCC), die mit der Regulierung der Auswirkungen der drahtlosen Technologie auf die Gesundheit betraut ist, die Ergebnisse der Studie zurück und weigerte sich, ihre Richtlinien aus dem Jahr 1996 zu überprüfen, in denen die negativen Auswirkungen der drahtlosen Technologie auf die Gesundheit geleugnet wurden.Im Februar 2020 reichte Children’s Health Defense eine Klage gegen die FCC ein, in der die Entscheidung der FCC, die Richtlinien nicht zu überprüfen, angefochten wurde. Der U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit wird am 25. Januar 2021 mündliche Argumente in diesem Fall hören.