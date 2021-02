Neue NORAD-Kriegsführungsstrategien und Kanadas Rolle im “Great Game” überdacht

Das künftige Schlachtfeld, auf das Kanada vorbereitet wird, liegt in der Arktis, schreibt Matthew Ehret.

strategic-culture.org: Während die Beziehungen zwischen den USA und Russland immer tiefer in den Abgrund stürzen und sich Chinas Belt and Road Initiative über die Polare Seidenstraße bis tief in die eurasische Arktis hinein entwickelt, erwartet die Menschheit eine neue Ära des Potenzials für Kooperation wie auch für einen Atomkrieg. Die Entscheidungen, die in den kommenden Monaten getroffen werden, werden bestimmen, welches dieser beiden gegensätzlichen Schicksale gewählt wird.

Im Moment sieht es schlecht aus.

Am 5. Februar 2021 wurde die kanadische Presse mit der Schlagzeile NORAD-Modernisierung dominiert die Agenda der kanadisch-amerikanischen Verteidigungsbeziehungen beleuchtet, wobei verschiedene militärische Think Tanks und Elfenbeinturm-Spieltheoretiker zitiert wurden, die so weit wie möglich von den tatsächlichen politischen Entscheidungskreisen ferngehalten werden sollten, wenn die Welt das kommende Jahrzehnt überleben soll.

Unter Berufung auf das jüngste Biden-Trudeau-Treffen, bei dem eine lange Diskussion über die russisch-chinesische Aggression und die Verteidigung der Arktis geführt wurde, erklärt Andrea Charron (Leiterin des Zentrums für Verteidigungs- und Sicherheitsstudien in Manitoba):

“Wo früher die primäre Bedrohung während des Kalten Krieges ein gleichrangiger Konkurrent war, der keine Grauzonen-Taktiken verwendete, oder zumindest nicht in demselben Ausmaß wie jetzt, haben wir jetzt zwei gleichrangige Konkurrenten für die USA – China und Russland – und sie verwenden Grauzonen-Taktiken, und sie entwickeln anspruchsvollere Waffen wie Hyperschall-Gleitfahrzeugwaffen.”

Die Idee, die hier vermittelt wird, ist, dass russische luftgestützte ballistische Hyperschallraketen vom Typ Kinzhal bald in Russlands Norden stationiert werden, was dazu führen sollte, dass NORAD komplett umgestaltet wird.

Natürlich sind diese Akademiker schnell dabei, alle Beweise für die Einkreisung Russlands und Chinas durch die NATO im Rahmen des irrsinnigen “Full Spectrum Dominance”-Spielplans zu ignorieren, von dem bestimmte Geopolitiker glauben, dass ein Atomkrieg mit der Technologie des 21. Jahrhunderts irgendwie gewonnen werden kann.

Angesichts dieser angeblichen russischen und chinesischen Aggression schreien die NATO-Philosophen nach einem raschen Beitritt Kanadas zum NORAD-Raketenschild, den es vor über 15 Jahren aufgegeben hat.

Unter Berufung auf den vom ehemaligen NORAD-Chef Terrance O’Shaughnessy mitverfassten Bericht des Wilson Center aus dem Jahr 2020, der vom Canada Institute veröffentlicht wurde, werden Programme der künstlichen Intelligenz (“SHIELD” und “Pathfinder”) als Schlüssel zur totalen Überholung der kanadisch-amerikanischen Arktisstrategie vorgestellt. O’Shaughnessy schrieb über SHIELD: “Es bündelt diese Daten und fügt sie zu einem gemeinsamen operativen Bild zusammen. Dann, unter Verwendung der neuesten Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens und der Datenanalyse, scannt es die Daten nach Mustern, die für menschliche Augen nicht sichtbar sind, und hilft so den Entscheidungsträgern, mögliche Handlungsweisen des Gegners zu verstehen, bevor sie ausgeführt werden.”

Jeder, der Cynthia Chungs “Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben” gelesen hat, wird schnell erkennen, warum der Einsatz von KI, um Algorithmen aufzuspüren, die normalerweise von menschlichen Analysten übersehen würden, und haarscharfe Entscheidungen zu generieren, um Bedrohungen aus Eurasien zu begegnen, einen Berg von Problemen für die Menschheit schafft, da Pannen und Fehleinschätzungen der russischen/chinesischen Absichten durch deduktives/induktives Maschinendenken leicht unaufhaltsam in einen nuklearen Vergeltungsschlag eskalieren können.

An dieser Stelle könnten viele Betrachter den Fehler machen, diese offensichtlichen Pläne für eine überarbeitete NORAD-NATO-Arktis-Doktrin abzutun, da Kanadas Militär vernachlässigbar ist und es lediglich eine “Mittelmacht” ist, die nirgendwo großen Schaden anrichten könnte.

An die Person, die diese Frage stellt, wurde dieser Bericht geschrieben.

Das britische Great Game Vergangenheit und Gegenwart

Der erste Faktor, den eine solche Person erkennen muss, ist die Natur des Britischen Empire als eine effiziente Machtstruktur, die die Welt auch heute noch dominiert.

Jeder, der über diese immer noch existierende Machtstruktur verwirrt ist, braucht nur Eric Zuess’ neuen Bericht “Further Proof that the U.S. and UK are One Empire” zu lesen, in dem der Autor scharfsinnig schreibt:

“Obwohl die “Besondere Beziehung” zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich zum ersten Mal von Winston Churchill am 5. März 1946 in Fulton Missouri in Begleitung eines zustimmenden US-Präsidenten Harry S. Truman verkündet wurde, wurde sie in Wirklichkeit von Cecil Rhodes im Jahr 1877 begonnen, als er seinen Plan für England entwarf, Amerika heimlich zurückzuerobern und es zu benutzen, um das britische Imperium in der ganzen Welt zu erhalten und zu erweitern, über den Rhodes Trust. Rhodes war der erste, der sich ein “US-Imperium” ausdachte, aber eigentlich nur als Werkzeug für die Erhaltung und Erweiterung von Englands bestehendem Imperium. Und Winston Churchill, als junger Mann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war ein Gefolgsmann und Freund von Rhodes und wurde von Rhodes als einer seiner vielversprechendsten jungen Anhänger angesehen.”

Die Nachkriegsordnung und der Rhodes Trust – die Ursprünge der NATO

In der Nachkriegsordnung wurde die wichtige Tendenz zur amerikanisch-russischen Partnerschaft, die den Bund der bewaffneten Neutralität von 1780, Russlands Unterstützung für die Union von 1863 und die amerikanisch-russische Freundschaft, die den Zweiten Weltkrieg zu einem Erfolg machte und prägte, umgestoßen.

Diese historische Freundschaft wurde direkt von Kräften ins Visier genommen, die der großen Strategie des Britischen Empires für eine globale angelsächsische Dominanz treu waren, die durch Sir Winston Churchills Enthüllung des Kalten Krieges während seiner Rede zum “Eisernen Vorhang” am 5. März 1946 in Fulton Missouri und der anschließenden Gründung der NATO im Jahr 1949 als Militärblock, der unabhängig vom UN-Sicherheitsrat agieren sollte, veranschaulicht wurde.

Eine unterschätzte Rolle bei der Bildung der NATO und der internationalen Unordnung im Allgemeinen während dieser Jahre des Kalten Krieges ist der britische “Deep State” in Kanada, und aufgrund der Vernachlässigung dieser Tatsache sollten hier und jetzt ein paar Worte über dieses Problem gesagt werden.

Während offizielle Darstellungen versucht haben, die Ursprünge der NATO als das Ergebnis einer Übereinkunft aller westlichen Mächte darzustellen, ist es eine Tatsache, dass britische Geheimdienstoperationen der wahre Ursprung sind, wobei der in Großbritannien ausgebildete Rhodes-Stipendiat Escott Reid bereits im August 1947 die These für ein supranationales militärisches Gremium außerhalb des Einflusses des UN-Sicherheitsrates aufstellte. Es dauerte weitere zwei Jahre, bis sich der Entwurf als antisowjetische Militärkoalition materialisierte, die auf der verbindlichen Vereinbarung beruhte, dass, wenn ein Mitglied in einen Konflikt eintritt, alle Mitglieder dies auch tun müssen.

Auf einer vom Runden Tisch geleiteten Konferenz am 13. August 1947 empfahl Reid, ein glühender Globalist und Mitbegründer des kanadischen Zweigs der Londoner Fabian Society, “dass sich die Länder des Nordatlantiks unter der Führung der Vereinigten Staaten zusammenschließen sollten, um ‘eine neue regionale Sicherheitsorganisation’ zu bilden, um die sowjetische Expansion abzuschrecken.” Er fuhr fort: “In einer solchen Organisation könnte jeder Mitgliedsstaat eine verbindliche Verpflichtung akzeptieren, seine gesamten wirtschaftlichen und militärischen Ressourcen mit denen der anderen Mitglieder zu bündeln, sollte sich herausstellen, dass eine Macht eine Aggression gegen eines der Mitglieder begangen hat.”

Der Name des britischen imperialen Spiels war schon immer “Gleichgewicht der Kräfte”. Manipuliere die Gesellschaft als ein einziges geschlossenes System, indem du die Ressourcen monopolisierst, und manage dann die abnehmenden Renditen, indem du Konflikte zwischen potentiellen Verbündeten erzeugst. Dieser Prozess kann heute deutlich hinter den manipulierten Konflikten im Südchinesischen Meer zwischen China und den Philippinen, den Diaoyu-Senkaku-Inseln zwischen China und Japan, den Kriegen um Öl im Nahen Osten und den neuen Spannungen, die in der Arktis entstehen, gesehen werden. Das entgegengesetzte, typisch “amerikanische System der Politischen Ökonomie” hat sich diesem Spiel des “Ausbalancierens eines festen Systems” immer wieder entzogen, indem es kreative Veränderungen einführte.

Das amerikanische System hingegen hat seinen Schwerpunkt traditionell vor allem auf die Schaffung neuer Ressourcen durch Erfindungen und Entdeckungen gelegt, anstatt einfach zu plündern, zu konsumieren und zu verteilen, was bereits existiert. Dieses von Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Quincy Adams, Abraham Lincoln und Franklin Roosevelt formulierte System bewies, dass in einer sich kreativ entwickelnden Gesellschaft, die von konkreten nationalen Absichten und kühnen visionären Zielen zur Steigerung der Produktionskraft der Gesellschaft geprägt war, immer mehr Energie produziert werden konnte, als verbraucht wurde, WENN Entdeckungen und Erfindungen kultiviert wurden. Das amerikanische System wird somit als ein offenes System verstanden, das auf einer Win-Win-Kooperation beruht, während das britische System auf einer Weltanschauung mit geschlossenem System unter einem Win-Lose-Betriebssystem basiert, in dem die Elite, die die Nationen von oben verwaltet, die Kriege diktiert und die Renditen für eine entvölkerte Gesellschaft immer geringer werden.

Da das britische System impliziert, dass die Weltressourcen begrenzt sind, muss der Stärkere zwangsläufig den Schwächeren ausplündern… Daher ist das System auch ein “Nullsummensystem”.

Während des Kalten Krieges wurde Kanadas Rolle als “Mittelmacht” am prägnantesten vom Aktivposten der Fabian Society, Pierre Elliot Trudeau, definiert, der auf die Frage, was seine Außenpolitik sei, einfach erklärte: “Gegengewichte schaffen”. Das heißt, wenn sich das “geopolitische Gravitationszentrum” in Richtung des “kapitalistischen Amerikas” bewegt, dann muss sich Kanada mit dem “sozialistischen” Russland und seinen Verbündeten anfreunden. Wenn sich das Gravitationszentrum in Richtung des russischen Randes innerhalb des Großen Spiels bewegt, dann sollte man das Gegenteil tun. Obwohl der Kalte Krieg “offiziell” 1991 endete, hat das imperiale Great Game das nie getan, und Kanadas Rolle als britische Schachfigur geht unvermindert bis in die Gegenwart weiter.

Das zukünftige Schlachtfeld, auf das sich Kanada vorbereitet, befindet sich in der Arktis.

Die Strategie der Arktis in der Geschichte

Der Kampf um die Vorherrschaft in der Arktis wird derzeit durch die Regeln der britischen Geopolitik bestimmt. Die obige Karte zeigt den Grundriss der Arktis mit gestrichelten Linien, die Gebiete definieren, die noch nicht unter der Kontrolle einer bestimmten Nation stehen.

Heute ist die nördliche Arktis eines der letzten unerforschten und unerschlossenen Gebiete der Erde. Mit einer Fläche von über 14 Millionen Quadratkilometern ist dieses Gebiet reich an einer Vielzahl von Mineral- und Gasvorkommen, die etwa 90 Milliarden Barrel Öl und 1670 Billionen Kubikfuß Erdgas enthalten. Dieser Reichtum wird durch die Tatsache kompliziert, dass seine Grenzen sehr undefiniert sind und sich mit acht großen Nationen überschneiden, wobei Kanada und Russland die dominierenden Anspruchsgruppen sind.

In der jüngeren Geschichte wurden Methoden des amerikanischen Systems bei der Erschließung der Arktis für die gegenseitige Entwicklung und Zusammenarbeit versucht, beginnend mit dem Verkauf Alaskas an Amerika im Jahr 1867 durch den “amerikanischen Systemzar” Alexander II. an die Verbündeten von Abraham Lincoln. Dieselben Kräfte orchestrierten den Bau der Transsibirischen Eisenbahn und förderten stark den Beringstraßen-Eisenbahntunnel, der die beiden großen Kontinente verband und um die Jahrhundertwende entstand. Frühe Entwürfe für die russisch-amerikanische Eisenbahnverbindung wurden 1893 von Gouverneur William Gilpin aus Colorado veröffentlicht, die 1905 vom bald abgesetzten Zar Nikolaus II. erneut unterstützt wurden. Russland hat dieses Projekt im Jahr 2011 wieder aufgegriffen.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat Russland ein weitaus größeres Geschick bei der Schaffung von Korridoren dauerhafter Besiedlung in der Arktis entwickelt als seine nordamerikanischen Pendants, die sich unter Putins östlicher Vision und Chinas polarer Seidenstraße in schnellem Tempo ausbreiten. Aufgrund der Spannungsdynamik des Kalten Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg wurde vieles, was hätte erreicht werden können, wenn die Ressourcen nicht so stark durch die Militarisierung des Kalten Krieges ausgebeutet worden wären, nicht erreicht.

Der Leuchtturm in diesem kalten, dunklen Prozess war Kanadas 13. Premierminister John Diefenbaker, dessen 1958 enthüllte “Northern Vision” auf der Bereitstellung von 78 Millionen Dollar für den Bau einer permanenten, mit Atomkraft betriebenen Kuppelstadt in der Frobisher Bay (heute Iqaluit, die Hauptstadt von Nunavut) beruhte, als Testfall für ein größeres Nation-Building-Programm in der Arktis. Als Diefenbaker 1963 durch eine von den Briten gesteuerte Operation aus dem Amt gejagt wurde, wurde seine Vision über Bord geworfen und eine neue Arktis-Doktrin wurde Kanada künstlich aufgezwungen.

Falsche Polarisierungen in der arktischen Großstrategie

Diese neue imperiale Arktis-Doktrin wurde um die beiden (anti-nation building) Maßnahmen der “Erhaltung” von festen Ökosystemen und indigenen Kulturen auf der einen Seite und der räuberischen Mineralienausbeutung für die zunehmend deregulierten “globalen Märkte” auf der anderen Seite herum modelliert. Kanadische Beispiele für diese Operation sind die Munk School of Global Affairs, der World Wildlife Fund of Canada (dessen 2. Präsident der CEO von Royal Dutch Shell war) und ihre mächtige Tochtergesellschaft, die Walter and Duncan Gordon Foundation, die von Pierre Trudeaus ehemaligem Chefsekretär Thomas Axworthy geleitet wird. Barack Gold Gründer und CEO Peter Munk war einer von hunderten von Ölbaronen, die als Gründungsmitglieder des 1001 Clubs fungierten, der von Prinz Bernhardt der Niederlande und Prinz Philip von England gegründet wurde, um den WWF in seinen frühen Jahren zu finanzieren. Andere kanadische Deep State-Gründungsmitglieder des 1001 Clubs waren die WWF-Vizepräsidenten Maurice Strong und Louis Mortimer Bloomfield.

Axworthy ist ein wichtiger Akteur in der Kanada 2020-Maschine, die mit der aktuellen Liberalen Partei von Justin Trudeau verbunden ist. Die Überschneidung großer Bankinstitute wie der Royal Bank of Canada und der Scotiabank mit den Mineralienkartellen, Holdinggesellschaften und Umweltorganisationen in dieser Struktur ergibt ein sehr reales Bild, dass die Linke und die Rechte nur zwei Seiten desselben imperialen Tieres sind.

Die Rolle der oben genannten Interessen bei der Schaffung des Arktischen Rates 1996 (und des späteren Circumpolar Business Forums) war darauf ausgelegt, die Nationen in einen intellektuellen Käfig der Ressourcenausbeutung unter den Doktrinen des freien Marktes mit Null nationaler Planung auf der einen Seite und Ökosystemmanagement und Null nationaler Planung auf der anderen Seite zu fangen. Nun, da die Weltfinanzordnung nach 1971 am Rande des Zusammenbruchs steht, glauben diese Technokraten, dass ein neues Ersatzsystem nationale Planung erlauben wird, aber nur unter der Bedingung, dass es von malthusianischen Technokraten geleitet wird und auf das Ziel ausgerichtet ist, das Bevölkerungspotenzial des Planeten zu senken. Diese Agenda ist 2018 als Green New Deal bekannt geworden und hat sich seitdem zur Great Reset Agenda entwickelt.

Um es noch einmal zu betonen: Aus einer Top-Down-Perspektive betrachtet, sind sowohl die “linke” öko-grüne Bewegung als auch die “rechten” monetaristischen Institutionen eine einzige Sache. Nur wenn man diesen Prozess dummerweise von “unten nach oben” betrachtet, werden scheinbare Unterschiede wahrgenommen. Dies ist nur eine Illusion für die leichtgläubigen Opfer eines imperialen Bildungssystems, denen beigebracht wurde, ihren Sinneswahrnehmungen mehr zu glauben als ihren Verstandeskräften. In Wirklichkeit handelt es sich um nichts anderes als britische malthusianische Geopolitik.

Aus dem großen Spiel ausbrechen

Tatsache ist: Während sich die atlantischen Volkswirtschaften derzeit den Forderungen der City of London – Wall Street und der Troika nach einer Politik der Entvölkerung, der Austerität und der Hyperinflation unterworfen haben, sind Russland und China einer echten Entwicklung verpflichtet. Beide Länder haben die Absicht, einen einheitlichen Block von Win-Win-Kooperationen auf der Grundlage der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), der Eurasischen Wirtschaftsunion und der BRICS zu schaffen, und diese Absicht basiert auf dem anti-malthusianischen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Die Belt and Road Initiative, an der mittlerweile über 135 Länder beteiligt sind, ist ein Beispiel für diesen Geist.

Das transatlantische Finanzsystem kollabiert, und es wird zurückgesetzt werden. Die Frage ist nur, ob es durch die von Russland und China befürwortete Agenda des offenen Systems zurückgesetzt werden wird oder durch die von den soziopathischen Davos-Kreaturen geförderte Agenda des geschlossenen unipolaren Systems.

Wenn die westlichen Gesellschaften irgendeinen Anspruch darauf erheben wollen, moralisch überlebensfähig zu sein, dann ist dies eine optimistische Kraft, die wir schnell in uns wieder erwecken müssen. Denn nur wenn wir nach den Prinzipien der wissenschaftlichen Entdeckung und des Fortschritts handeln, kann eine richtige Perspektive entdeckt werden, um die aktuellen Hindernisse für unser Überleben zu überwinden. Das heißt, die Entdeckung dessen, was die Zukunft werden kann und muss, WENN eine kreative Veränderung in das System eingeführt wird.

Der einzige Weg, um den Zusammenbruch des Finanzsystems und einen thermonuklearen Krieg zu vermeiden, besteht darin, den angeblichen “Schulden”, für die die Wall Street und die City of London gerettet werden wollen, mit Nachdruck das Naturgesetz aufzuerlegen. Der Ausdruck dieses Naturgesetzes nimmt die Form der Wiederherstellung der Glass-Steagall-Gesetze in den transatlantischen Volkswirtschaften an, wodurch die 1,5-Quadrillionen-Dollar-Schuldenbombe beseitigt wird, bevor sie explodiert, und zu den Prinzipien des nationalen Bankwesens für alle Länder zurückgekehrt wird. Im Rahmen einer solchen Reform und durch den Zusammenschluss im gemeinsamen Interesse mit anderen Nationen in der eurasischen Zone kann ein Bekenntnis zu Fortschritt und Sicherheit verwirklicht werden, und solch giftige Agenden wie der Great Reset können vermieden werden.

Der britischen zweiseitigen Falle des Monetarismus und des Ökologismus zu entkommen, bedeutet, sich der Fusionsenergie zuzuwenden, den Weltraum zu erforschen und den Mond nach Helium-3 abzubauen, wie es China bereits vorbereitet. Es bedeutet, den Brennstoffkreislauf zu schließen und minderwertige “grüne” Energieboondoggles zu verschrotten.

Die Anwendungen einer zukunftsweisenden Gesellschaft des Weltraumzeitalters, die Fusionsenergie nutzt, machen nicht nur imperiale Kriege um Öl und Wasser obsolet (da Energie und Wasser im Vergleich zu dem auf fossilen Brennstoffen basierenden System, das jetzt die Grenzen der Gesellschaft definiert, sowohl unverhältnismäßig billig als auch reichlich vorhanden sein werden), sondern geben der Menschheit auch die Werkzeuge an die Hand, um Wüsten zu begrünen, große Projekte zu bauen, ein System zur Asteroidenabwehr zu schaffen und den längst überfälligen Beringstraßentunnel zu konstruieren, ein Schlüsselglied der Weltlandbrücke. Dies sind die Arten von langfristigen Projekten, die uns nicht nur an unsere gemeinsamen Selbstinteressen erinnern, sondern, wie JFK 1962 das Raumfahrtprogramm beschrieb, Ziele schaffen, die “dazu dienen, das Beste unserer Energien und Fähigkeiten zu organisieren und zu messen”.

Ohne diese Art von “outside the box”-Denken kann man mit Sicherheit sagen, dass die aktuellen Spielregeln, die jetzt gelten, auf totale Selbstzerstörung ausgerichtet sind.